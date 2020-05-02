Başkan Gürbüz’ün ‘Ramazan pidesi’ çağrısına İBB’den destek

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün, twitter hesabından İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin büyükşehir belediyelerini etiketleyerek yaptığı Ramazan pidesini ucuzlatma çağrısı destek buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından Halk Ekmek'in Ramazan'da pide üretimine başladığını ve pidelerin 1 TL'den satışa sunulacağını duyurdu.

Elbistan Belediyesi, Halk Ekmek’te üretilen Ramazan pidesini vatandaşların sofralarına 70 kuruştan ulaştırarak örnek bir davranış sergiliyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşların Ramazan pidesini daha ucuza almaları için twitter hesabından İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin büyükşehir belediyelerini etiketleyerek, "Sevgili dostlar; mesele ekmekse Elbistan'da Ramazan pidesi 70 kuruş. Buyurun hep beraber aynı fiyattan halkımıza sunalım” şeklinde çağrıda bulunmuştu. Başkan Gürbüz’ün bu çağrısı, sosyal medyada çok beğenilmiş ve trend topic listesine girmişti. Başkan Gürbüz’ün bu çağrısının karşılık bulduğu ilk belediye ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu.

İstanbul’da Ramazan pidesinin satış fiyatıyla ilgili gelişmeyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından açıkladı. Ongun, “İstanbullulara en ucuz ve sağlıklı ekmeği sunan Halk Ekmek, Ramazan’da pide üretimine de başladı. Vatandaşlarımız 1 TL’den satışa sunulacak pideleri Halk Ekmek büfelerinden temin edebilirler” açıklamasında bulundu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bizim çağrımıza olumlu yanıt verdi ve Ramazan pidesini 1 TL’ye düşürdü, Ankara, Adana ve Mersin büyükşehir belediyelerinden de aynı hassasiyeti ve duyarlılığı bekliyoruz” şeklinde konuştu.