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Başkan Gürbüz’den zorunlu olmadığı halde dışarı çıkanlara çağrı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, koronavirüs salgına karşı alınan tedbir ve yapılan uyarılara rağmen sokak ve caddelerde normal yaşantılarını devam ettirenlere çağrıda bulundu.

Başkan Gürbüz’den zorunlu olmadığı halde dışarı çıkanlara çağrı
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Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, koronavirüs salgına karşı alınan tedbir ve yapılan uyarılara rağmen sokak ve caddelerde normal yaşantılarını devam ettirenlere çağrıda bulundu.

Başkan Gürbüz, “Siz dışarı çıkmayın diye belediyeniz olarak biz her türlü hizmeti evinizde sunmaya kararlıyız” dedi

Elbistan’da keyfi alışveriş için dışarı çıkılmaması ve 1 kişiden fazla gruplarla dolaşılmaması yönünde alınan kararlara rağmen, meydan ve ana caddelerde insanların oluşturduğu yoğunluk dikkatlerden kaçmıyor. Zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gereken ilçede bazı vatandaşların Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri ve tedbirleri göz ardı ederek normal yaşantısındaki günlük davranışlarını sürdürmesinin yanlış olduğunu dile getiren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin insanların sağlığını korumaya yönelik olduğunu belirten Başkan Gürbüz, “Yapılan tüm uyarılara rağmen maalesef birçok vatandaşımızın sokak ve caddelerde günlük normal yaşantılarına devam ettiği gözlemlenmektedir. Alınan tedbirler ve yapılan çağrılar tamamen sizlerin sağlığını korumak amaçlıdır. Belediyeniz olarak siz dışarıya çıkmayın diye her türlü hizmeti evinizde sunmaya kararlıyız. Gönüllü olarak sokağa çıkma, sağlığını koru” ifadelerini kullandı.


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