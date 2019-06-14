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Başkan Gürbüz’den YKS’ye girecek öğrencilere başarı mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürbüz’den YKS’ye girecek öğrencilere başarı mesajı

Başkan Gürbüz, eğitiminin birinci öncelikleri olduğunu belirttiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimiz; Yaşamınızı şekillendirmek için emek vererek büyük bir azim ve çabayla hazırlandığınız sınavda başarılı olacağınıza inanıyoruz. Kendini başarıya şartlamış kişilerin fikrini kimse değiştiremez. Sizlerin üniversiteyi kazanarak eğitimlerinize mutlu olacağınız bir yükseköğretim kurumunda devam etmeniz bizim dileğimizdir. Sınav nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın hiçbir sınav sizin değerinizi belirleyemeyecektir. Siz siz olduğunuz için değerlisiniz. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizin yetişmesinde emek veren çok değerli velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimizin hayallerine kavuşmalarını umut ediyorum. Huzurlu bir sınav temennisiyle sınavda görev yapacak yönetici, öğretmen ve görevlilere kolaylıklar diliyorum."






Yerel Manşetler
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