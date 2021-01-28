Başkan Gürbüz’den yatırım programı değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Yatırım Programı’nda Elbistan’a ulaşım, tarım, eğitim ve spor gibi öncelikli yatırımların yer aldığı büyük projeler, 2021 yılında start alıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, merkezi hükümet ile yerelde sağlanan uyum ile yapılacak yatırımların adeta Elbistan’da yeni bir çağ açacağını söyledi.

Başkan Gürbüz, “Türkiye’nin dördüncü büyük ovası olan Elbistan’da tarım en büyük gelir alanlarından birisi. Bu tarım arazilerinin suya kavuşması son derece hayati önem taşıyor. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2021 yatırım programına Adatepe Barajını da alarak yaklaşık 100 milyon TL’lik ödenek ayrıldı. İnşallah proje tamamlandığında 225 bin dönüm tarım arazisi suya kavuşacak. 2021 yılında bitirilmesi planlanan ve Elbistan’ı başta il merkezi olmak üzere Türkiye’nin diğer bölgelerine ulaştıracak ana hat olan Göksun-Elbistan yolu için de 20 milyon TL kaynak aktarıldı. Özellikle Göksun-Kahramanmaraş arasına yapılan tüneller sonrası kısalan mesafe, Elbistan-Göksun arasının tamamlanması ile daha da kısalacak” dedi.

Eğitim yatırımları birçok ilde yok

Başkan Gürbüz eğitim alanında Elbistan’a yapılan yatırımların birçok ilde dahi olmadığını söyleyerek, “2021 yılı yatırım programında ayrıca 100 yataklı öğretmen evi ve Elbistan’daki özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik olarak 16 derslikli özel eğitim uygulama merkezi (okulu) bulunuyor. Yine Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesine 8 Derslikli yeni Anaokulu binası yapılacak, bu okulumuzun da ihalesi kısa zamanda yapılacak. Ben buradan özellikle AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal’a çok teşekkür ediyorum. Eğitim anlamında ilçemize çok büyük kazanımlar sağladı” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, inşaatı yarım kalan kapalı spor salonunun da bu yıl tamamlanacağını sözlerine ekledi.















