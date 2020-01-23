Başkan Gürbüz’den yaban hayvanları için yem kampanyasına destek

Şardağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği’nin, yaban hayvanları için başlattığı kampanyaya destek her geçen gün büyüyor. Yaklaşık 15 gün önce başlatılan kampanya kapsamında vatandaşların, esnafların ve kurumların desteği ile yaklaşık 5 ton yem toplandı. Toplanan yemler, 26 Ocak Pazar günü, Elbistan’daki 4 avlakla birlikte Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki avlaklarda doğaya bırakılacak.

Şardağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Doğa Koruma Elbistan Memuru Güray Türk, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le bir araya gelerek kampanyaya verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. Yaban hayvanları için başlattıkları kampanyanın, toplumun hemen her kesiminden büyük destek gördüğünü belirten Başkan Başaran, “Çetin geçen kış şartları dolayısıyla yaban hayvanları yem bulmakta zorlanıyorlar. Biz de onlara bir nebze olsun destek olmak istedik ve yem kampanyası başlattık. Kampanyamıza destek olanların sayısı her geçen gün arttı. Şuana kadar yaklaşık 5 ton yem topladık. Bu yemleri, 26 Ocak Pazar günü Elbistan başta olmak üzere Nurhak ve Ekinözü ilçelerimizdeki avlaklarda hayvanların kolay ulaşabilecekleri noktalara bırakacağız” dedi.

Başaran, “Bu anlamlı kampanyayı Doğa Koruma Milli Parklar Elbistan Şefliği ile beraber yürütüyoruz. Bizi yalnız bırakmayan ve ellerinden gelen desteği sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Elbistan Kaymakamımız Sayın Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e de katkılarından dolayı ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, kampanyanın yaban hayatının devamı noktasında oldukça anlamlı olduğuna değinerek, “Bölgemizdeki zorlu kış şartları, doğada yaşam savaşı veren yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Gerek yabani hayvanlar, gerekse kuşlar ve diğer canlılarımızın da yaşam sıkıntısı ortaya çıkıyor. Dernek Başkanımız Hasan Bey de doğal yaşamın sürmesi adına güzel bir kampanya başlatmış. Kendisine ve bu yem kampanyasına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Biz de Elbistan Belediyesi olarak elimizden gelen desteği sunacağımızı kendilerine ifade ettik” ifadelerini kullandı.