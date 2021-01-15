Başkan Gürbüz’den, şeker fabrikası kaynaklı kirlilik için sevindiren açıklama

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın atık su arıtma tesisi projesinin bu yıl pancar sezonu öncesi bitirileceğini belirterek, böylelikle yaşanan kötü koku sorununun da ortadan kalkacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın atık su arıtma yönetmeliği kapsamında, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün talimatı ile Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü öncülüğünde Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası yöneticileri ile biz dizi görüşmeler yapıldı. Fabrika yönetimi ile yapılan görüşmelerde geçtiğimiz aylarda başlayan atık su projesinin hızlandırılarak pancar sezonu öncesi bitirilme kararı alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaptığı değerlendirmede, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın atık su arıtma yönetmeliğinin yerelde uygulanırlılığı ve takibi için bazı çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz aylarda şeker fabrikamız atık su arıtma tesisi için çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğümüz ile şeker fabrikası yöneticileri bir toplantı gerçekleştirdi. Arıtma tesisi, pancar sezonu öncesi bitirilecek. Atık sular bu proje sayesinde arıtılarak kanalizasyon sistemine aktarılacak ve Ceyhan Nehri kirlilik yükünden kurtulacak. Diğer bir önemli konu ise, önceki yıllarda başta Saraykent Mahallemiz olmak üzere ilçemizin bazı bölgelerine yayılan kötü kokular tamamen ortadan kalkacak” dedi

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