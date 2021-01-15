banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Başkan Gürbüz’den, şeker fabrikası kaynaklı kirlilik için sevindiren açıklama

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın atık su arıtma tesisi projesinin bu yıl pancar sezonu öncesi bitirileceğini belirterek, böylelikle yaşanan kötü koku sorununun da ortadan kalkacağını söyledi.

Başkan Gürbüz’den, şeker fabrikası kaynaklı kirlilik için sevindiren açıklama
banner43
 

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın atık su arıtma tesisi projesinin bu yıl pancar sezonu öncesi bitirileceğini belirterek, böylelikle yaşanan kötü koku sorununun da ortadan kalkacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın atık su arıtma yönetmeliği kapsamında, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün talimatı ile Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü öncülüğünde Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası yöneticileri ile biz dizi görüşmeler yapıldı. Fabrika yönetimi ile yapılan görüşmelerde geçtiğimiz aylarda başlayan atık su projesinin hızlandırılarak pancar sezonu öncesi bitirilme kararı alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaptığı değerlendirmede, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın atık su arıtma yönetmeliğinin yerelde uygulanırlılığı ve takibi için bazı çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz aylarda şeker fabrikamız atık su arıtma tesisi için çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğümüz ile şeker fabrikası yöneticileri bir toplantı gerçekleştirdi. Arıtma tesisi, pancar sezonu öncesi bitirilecek. Atık sular bu proje sayesinde arıtılarak kanalizasyon sistemine aktarılacak ve Ceyhan Nehri kirlilik yükünden kurtulacak. Diğer bir önemli konu ise, önceki yıllarda başta Saraykent Mahallemiz olmak üzere ilçemizin bazı bölgelerine yayılan kötü kokular tamamen ortadan kalkacak” dedi

Hava kirliliği için özel önlem alınıyor

 Başkan Gürbüz ayrıca şeker fabrikası bacasından çıkan dumanın hava kirliliğine karşı özel önlemler alındığını belirterek, “İlçemizin başta gelen sorunlarından bir tanesi de hava kirliliği bunun içinde yerelde özel çalışmalara yer veriyoruz. Yine şeker fabrikamız, bacalardan çıkan kirli duman için bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu sayede hava kirliliği en aza indirilecek. Biz bu şehirde yaşayan her bir insanımızın daha iyisine layık olduğuna inanıyor ve tüm projelerimizi bunun üzerine kuruyoruz” ifadelerine yer verdi.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler: