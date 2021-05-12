Başkan Gürbüz’den Ramazan Bayramı mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm hemşerilerinin bayramını tebrik etti.

Bu yıl bayramın pandemi nedeniyle buruk kutlanacağını hatırlatan Başkan Gürbüz, vatandaşlara da tam kapanma kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mesajında, on bir ayın sultanı olan Ramazan ayını Covid-19 salgını sebebiyle alışkanlıklarımızdan ve geleneklerimizden farklı şekilde idrak ettiğimizi hatırlattı.

Hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için bu bayramı evimizden geçirmemiz gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Allah tuttuğumuz oruçları, dua ve ibadetlerimizi kabul etsin. İçinde bulunduğumuz Covid-19 süreci nedeniyle buruk bir bayram kutluyoruz. Tam kapanma dönemi nedeniyle bayram sevincimizi hep beraber yaşamayacağız. Bayram sevinci kalplerde olduğu bilinciyle gönülleri bir kılmak için elimizdeki imkanları değerlendirelim. Sevdiklerimizle bundan sonraki bayramları bayram kılmak için evimizde kalmamız gerekiyorsa bu tedbire mutlaka uyalım. Unutmayalım ki bu tedbirler, bizlerin sağlığı için alındı. İnşallah bayram sonrasında yeni bir dönemin kapılarını hep birlikte ve umutla açacağız. Bu vesileyle, tüm hemşerilerimin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.”