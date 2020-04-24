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Başkan Gürbüz’den Ramazan ayı mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ramazan Ayı nedeniyle yayımladığı mesajında, bin aydan daha hayırlı olan bu ay, ilahi rahmetin müminlerin gönüllerini doldurduğu müstesna bir manevi iklim olduğunu söyledi.

Başkan Gürbüz’den Ramazan ayı mesajı
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 Başkan Gürbüz, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olarak nitelendirilen Ramazan ayının tüm vatandaşlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her zamankinden farklı bir Ramazan ayı eda edileceğine dikkati çeken Başkan Gürbüz, “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayı, ilahi rahmetin müminlerin gönüllerini doldurduğu müstesna bir aydır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni içinde saklayan aydır. Ancak bu yıl hasretle beklediğimiz teravih namazlarının, camilerimizdeki hoş sohbet ortamlarının, artık gelenekselleşen iftar davetlerimizin olmadığı bir Ramazan ayına giriyoruz. Tüm bunlara rağmen Ramazan ayını bambaşka bir biçimde eda etme şansı da söz konusu. Camilerimizde omuz omuza saf tutup namazlarımızı eda edemeyeceğiz, ancak belki bu feragat edişimiz sayesinde gönüllerimiz hem birbirlerimize, hem de Allah’a her zamankinden daha fazla yakınlaşacak. Kendi iç dünyamızın sesini hiç olmadığı kadar net duyacak, ailelerimizle her zamankinden daha fazla vakit geçireceğiz. Şunu bilmeliyiz ki Ramazan ayı, hasat mevsimi ve bir arınma iklimidir. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımıza Ramazan ayının hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.


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Başkan Gürbüz’den Ramazan Ayı Mesajı
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