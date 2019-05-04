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Başkan Gürbüz’den Ramazan ayı mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ramazan ayı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Bu ay, ilahi rahmetin müminlerin gönüllerini doldurduğu müstesna bir aydır” dedi.

Başkan Gürbüz’den Ramazan ayı mesajı

Ramazan ayının evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olduğunu belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tüm vatandaşlarımıza Ramazan ayının hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada, “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayı, ilahi rahmetin müminlerin gönüllerini doldurduğu müstesna bir aydır. Ramazan, oruç, Kur’an, takva, şükür, tövbe, itikâf, tefekkür, zekât-sadaka, hayır ve hasenat ayıdır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni içinde saklayan aydır. Fahri kâinat efendimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sav), Ramazan ayının önemini şöyle belirtmiştir: ‘Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.’ İşte bu nedenledir ki Ramazan ayı, hasat mevsimi ve bir arınma iklimidir. Bu duygularla tüm vatandaşlarımıza Ramazan ayının hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

İhtiyaç Sahibi Ailelerimizin Evlerine Sıcak Yemek Dağıtımı Yapacağız

 

Başkan Gürbüz, ayrıca Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiğini ve evlerine sıcak yemek dağıtımı yapılacağını ifade ederek, “Birlik ve beraberliğin hat safhaya ulaştığı bu mübarek ayda hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına izin veremeyiz. İşte bu nedenle Sosyal İşler Müdürlümüzün titiz çalışmaları ile önceden belirlenen ailelerimize iftar saatinde ekiplerimizce sıcak yemek dağıtımı yapılacaktır” şeklinde konuştu.

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