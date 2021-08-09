Başkan Gürbüz’den Özel Yıldız Koleji öğrencilerine ödül

Konu hakkında bilgilendirme yapan kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker, “Özel Yıldız her yıl olduğu gibi 2021 Liselere Giriş Sınavı’nda yine büyük başarılar kazanmıştır. 48 öğrencisini devlet fen lisesine göndererek bu başarının devam ettiğini ispatlamıştır. Özel Yıldız kazandığı Türkiye birincilikleri ile ülkemizin en başarılı eğitim kurumları arasındaki yerini almıştır. Eğitim-öğretime verdiği önemi bir kez daha gösteren Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz, bu kapsamda okulumuzu ziyaret etmişler ve LGS’de dereceye giren 48 öğrencimizden ilk 10 öğrencimizi altınla ödüllendirmişlerdir. Şahsım ve okulum adına kendilerine teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.