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Başkan Gürbüz’den Özel Yıldız Koleji öğrencilerine ödül

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Özel Yıldız Koleji’nde Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) dereceye giren ilk 10 öğrenciye altın hediye etti.

Başkan Gürbüz’den Özel Yıldız Koleji öğrencilerine ödül
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Konu hakkında bilgilendirme yapan kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker, “Özel Yıldız her yıl olduğu gibi 2021 Liselere Giriş Sınavı’nda yine büyük başarılar kazanmıştır. 48 öğrencisini devlet fen lisesine göndererek bu başarının devam ettiğini ispatlamıştır. Özel Yıldız kazandığı Türkiye birincilikleri ile ülkemizin en başarılı eğitim kurumları arasındaki yerini almıştır. Eğitim-öğretime verdiği önemi bir kez daha gösteren Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz, bu kapsamda okulumuzu ziyaret etmişler ve LGS’de dereceye giren 48 öğrencimizden ilk 10 öğrencimizi altınla ödüllendirmişlerdir. Şahsım ve okulum adına kendilerine teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Başkan Gürbüzden Özel Yıldız Koleji öğrencilerine ödül