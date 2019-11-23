Başkan Gürbüz’den Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Gürbüz, mesajda, “Ülkemizin kalkınması, Türkiye'nin çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkma hedefine ulaşması ancak öğretmenlerin yetiştireceği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ile mümkündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmen” unvanı veriliş günü olan 24 Kasım’ı, aynı zamanda “Öğretmenler Günü” olarak kutlamaktayız” dedi.

Öğretmenlerin onurlu ve gururlu birer kahraman olduğunu söyleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bir toplum eğitimcisine ne kadar değer verirse geleceğine de o derece güvenle bakar. Bu nedenle eğitime destek, her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında olmuştur ve olacaktır. Cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen fedakâr, onurlu, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan, geleceğine ışık saçan aydınlık nesillerini büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren öğretmenlerimize bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.