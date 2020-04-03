Başkan Gürbüz’den oda başkanları ve STK’lara güç birliği çağrısı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden veya bu süreçten olumsuz etkilenen kesimlere ulaştırılacak yardımlar için odalar ve sivil toplum kuruluşlarına ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Başkan Gürbüz, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının güç birliği yapmasıyla mağduriyet yaşayan insanlara daha etkin ve koordineli bir çalışma yürütülmesinin yolunun açılacağını söyledi.

Yaptığı çağrının, koronavirüs salgınının doğuracağı toplumsal sorunları en aza indirmeyi amaçladığını kaydeden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Gün, birlik günüdür. Sizlerin desteği ile kendilerine uzanacak bir el bekleyen hemşerilerimiz arasında bir bereket köprüsü oluşturmamız gerekiyor” dedi.

Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu salgının ülkemizde yayılmasını önlemek için devletimizin ilgili kurumlarınca bir dizi tedbirler alındı. İnsan sağlığını korumak için alınan bu tedbirler, ister istemez toplumumuzun bazı kesimleri için ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirdi. Karşı karşıya kaldığımız bu durum, toplumumuzdaki dezavantajlı kesimler ve mazlumlara kol kanat germe hasletimizi her zamankinden daha çok anlamlı hale getirdi. İlçemizde de bu durumdan etkilenen kesimlerimiz ve kardeşlerimiz var. Birçok vatandaşımızdan yardım çağrısı almaktayız. İşsiz kalan veya desteklenmesi gereken sosyal kesimlerin bize ihtiyacı var. Hepimiz el ele verip birlikte hareket etmek ve Elbistan’da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardım çağrısını karşılamak durumundayız. Bu noktada da tek yürek olarak hareket etmemiz, hem yardımların daha hızlı ve daha etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır. Ne kadar koordineli bir çalışma yaparsak oluşturacağımız dayanışma zinciri ile kendilerine uzanacak bir el bekleyen hemşerilerimizin derdine derman olabiliriz.”

Yardımların tek merkezde toplanıp yine tek elden dağıtılması için Pınarbaşı’ndaki restoranın ‘İzolasyon ve Koordinasyon Merkezi’ olarak hizmet vereceğini kaydeden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Koronavirüsün yol açtığı krizin üstesinden gelebilmek ve mücadeleden en az hasarla çıkmak için sizlerin desteği ile yürütülecek bu yardım kampanyasını önemsiyoruz. Şimdi birlik olma zamanı, güçlerimizi birleştirme zamanıdır. Mazluma umut olmak, ortak paydamızdır. Hepimizin birinci önceliği, insanlarımızın yüzünün gülmesini sağlamaktır. Bu ulvi amaç doğrultusunda Pınarbaşı’nda bulunan eski restoran binası belediyemiz tarafından “İzolasyon ve Koordinasyon Merkezi” olarak hizmet verecektir. Bu kapsamda tarafınıza ulaşan yardım taleplerini 0 546 415 1000 numaralı telefona yönlendirebilirsiniz. Bu amaçla yapacağınız her türlü destek için şimdiden teşekkür ediyorum. Millet olarak içinde bulunduğumuz bu zor günleri birlik ve beraberliğimizle atlatacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.