Başkan Gürbüz’den milli mücadelenin 100. yılı kutlaması

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 12 Şubat'ın ruhunu anlamanın sadece silahlı bir mücadelenin kazanıldığını bilmek olmadığını belirten Başkan Gürbüz, "12 Şubat ruhu, milli mücadele ruhunu öğrenmek, o ruhu oluşturan temel değerlerimizi anmak ve anlamaktır” ifadelerinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz mesajının devamında, “Bu yıl Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyoruz. 12 Şubat ruhunu anlamak ve idrak etmek, sadece silahlı bir mücadelenin kazanıldığını bilmek değildir. 12 Şubat ruhu, milli mücadele ruhunu öğrenmek, o ruhu oluşturan temel değerlerimizi anmak ve anlamaktır. 12 Şubat'ı anlamak, bu milletin ruh kökünü, karakterini ve bu aziz milleti aziz yapan temel değerleri idrak etmektir. 12 Şubat demek, bu milletin bir ve beraber olduğu zaman neler yapabileceğini anmak ve anlamak demektir. Kurtuluş mücadelesindeki ruhun, bu milletin inancından ve asaletinden geldiğini bu duygunun da yeni nesillere doğru bir şekilde aktarılacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılını kutlarım” şeklinde konuştu.