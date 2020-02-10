banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Gürbüz’den milli mücadelenin 100. yılı kutlaması

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Gürbüz, “12 Şubat ruhu, milli mücadele ruhudur “ dedi.

Başkan Gürbüz’den milli mücadelenin 100. yılı kutlaması
Balik Dunyasi Reklam

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 12 Şubat'ın ruhunu anlamanın sadece silahlı bir mücadelenin kazanıldığını bilmek olmadığını belirten Başkan Gürbüz, "12 Şubat ruhu, milli mücadele ruhunu öğrenmek, o ruhu oluşturan temel değerlerimizi anmak ve anlamaktır” ifadelerinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz mesajının devamında, “Bu yıl Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyoruz. 12 Şubat ruhunu anlamak ve idrak etmek, sadece silahlı bir mücadelenin kazanıldığını bilmek değildir. 12 Şubat ruhu, milli mücadele ruhunu öğrenmek, o ruhu oluşturan temel değerlerimizi anmak ve anlamaktır. 12 Şubat'ı anlamak, bu milletin ruh kökünü, karakterini ve bu aziz milleti aziz yapan temel değerleri idrak etmektir. 12 Şubat demek, bu milletin bir ve beraber olduğu zaman neler yapabileceğini anmak ve anlamak demektir. Kurtuluş mücadelesindeki ruhun, bu milletin inancından ve asaletinden geldiğini bu duygunun da yeni nesillere doğru bir şekilde aktarılacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılını kutlarım” şeklinde konuştu.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.