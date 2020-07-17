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Başkan Gürbüz’den LGS Türkiye birincilerine tebrik

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Liselere Geçis Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Elbistanlı öğrencileri tebrik etti.

Başkan Gürbüz’den LGS Türkiye birincilerine tebrik
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Başkan Gürbüz, “Yavrularımızın bu büyük başarısı bizlerin ve ilçemizin göğsünü kabarttı” dedi.

Elbistan'dan Şeker Ortaokulu öğrencisi İsmail Yalçınöz ile Özel Yıldız Koleji Zehra Çelebi, YGS kapsamında yapılan merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Ülke genelinde birçok il, Türkiye birincisi çıkaramazken Elbistan’dan 2 Türkiye birincisinin çıkması, ilçede büyük sevince neden oldu. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Zehra Çelebi ve İsmail Yalçınöz adlı öğrencileri bu büyük başarıdan dolayı kutladı.

Elbistan’da eğitime yapılan yatırımların bu başarıdaki katkısına dikkati çeken Başkan Gürbüz, “Milli Eğitim Bakanlığımızca yapılan YGS merkezi sınavda ilçemiz 2 Türkiye birincisi birden çıkararak özel bir başarıya imza atmıştır. Elbistan’ın evlatlarının Türkiye çapında elde ettiği bu başarıyı, Elbistan adına çok önemsiyoruz. Hayallerini gerçekleştirerek büyük bir adım atmış oldular.  Kendilerini ve onlara inanarak desteklerini asla esirgemeyen ailelerini ve emekleri olan öğretmenlerini tebrik ediyoruz. Rabbim yollarını açık etsin inşallah” diye konuştu.

Çocukların ve gençlerin en iyi eğitimi almaları için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Büyük Türkiye yolunda geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimize desteklerimiz artarak devam edecek. Geçmişini çok iyi bilen ve geleceği için milli hassasiyetleri yüksek nesiller yetiştirme azmimiz ve kararlılığımız hiç azalmayacak. İlçemizde eğitime yapılan altyapı yatırımları ve kazandırılan yeni okullarımızın bu başarıdaki katkısını yadsıyamayız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha donanımlı yetişmesi için bugüne kadar desteklerini esirgemeyen Bakanımız Sayın Mahir Ünal’a teşekkürü borç biliriz” ifadelerini kullandı.


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Başkan Gürbüz’den LGS Türkiye Birincilerine Tebrik
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Vatandaş 3 hafta önce

Mahir Ünal'in Elbistan'in eğitimine yaptığı katkı mı dediniz?Buda bir ahir zaman alâmeti olsa gerek.

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Lütfi Gerek 3 hafta önce

İki öğrenci maşAllah Türkiye 1. olmuş çok güzel.Belediye başkanı tebrik ediyor bu da güzel.Konusmanin sonunda mahir unala niye teşekkür ederek yağ yakılır ki?

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Şaka gibisiniz 3 hafta önce

Belediye olarak egitime ne yaptınız mesala

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Lütfi Gerek 3 hafta önce

İki öğrenci maşAllah Türkiye 1. olmuş çok güzel.Belediye başkanı tebrik ediyor bu da güzel.Konusmanin sonunda mahir unala niye teşekkür ederek yağ yakılır ki?

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hacı 3 hafta önce

Muhterem belediye reisi Mehmet beyefendiye niyazımdır. Bu üstün başarılarıyla hepimize büyük onur yaşatan sevgili evlatlarımızı ve ailelerini mübarek Ayasofyada cuma namazı için İstanbula götürmelerini hassasiyetle diliyorum. Bu cuma ve şükür namazı ile tıpkı küffara karşı büyük zaferimizde olduğu üzre, bilim adına da cehlin mağlubiyetinin sembolüdür. Ol mübarek yere halktan da davet ederseniz, ben de koşa coşa gelirim.Saygılarımla...

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