Başkan Gürbüz’den LGS Elbistan birinciliği ve genel başarı için tebrik ziyareti

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, LGS’de elde edilen başarıdan dolayı Bahçeşehir Koleji’ne tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında değerlendirmede bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz şunları söyledi:

“Bahçeşehir Kolejimizin Elbistan’a gelmesiyle beraber Elbistan’ın eğitim hayatına katmış olduğu değerler çok yüksek. Biz inşallah bundan sonraki süreçte hem eğitim altyapısını daha da güçlendirerek devam etmelerini, hem de eğitimin bir üst basamağı olan belki bir özel üniversiteyi şehrimize kazandırmalarını bekliyor, onlardan talep ediyoruz. Ben okulumuza teşekkür ediyorum, gençlerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyor bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.”

Eğitim standartlarını sürekli iyileştirerek yeni modeller geliştirdiklerini belirten Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü Kurucu temsilcisi Sayın Yusuf Şahin, “Bir eğitim kurumu olarak, çalışanlarımızın kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar, öğrencilerimiz için faydalı modeller geliştirmeleri için çalışırız. Bahçeşehir Koleji olarak ‘Yenilikçiliğimiz imzamızdır’. Biz takip değil, öncülük ederiz. Eğitim standartlarımızı sürekli iyileştirerek yeni modeller geliştirir, fark yaratmak için çalışırız. Kültürel çeşitliliği bir fırsat olarak görür, ayrımcılık yapmadan, ırk ve dil farkı gözetmeden, ulusal kimliğimizin bize sağladığı özgüvenle daha adil, daha iyi bir dünya için çalışırız.

Tüm çalışmalarımızı sürdürülebilirlik temelinde planlar ve uygularız. Akademik birikimimizi, başta insan kaynağımız olmak üzere tüm varlıklarımızı ve paydaşlarımızla ilişkilerimizi güvenilirlik ve sürdürülebilirlik felsefesi ile yönetiriz. Bahçeşehir Koleji olarak; ‘Eğitimde dünya markası olma’ vizyonumuz doğrultusunda topluma değer katacak bireyler yetiştirir, eğitim alanında tüm topluma yayılacak değerler üretir ve bunun sorumluluğunu ve gururunu yaşarız. Bahçeşehir Koleji olarak misyonumuz, insanlığa değer katan, mutlu, üretken, özgüveni yüksek, fark yaratan bireyler yetiştirmektir. Bunların yanı sıra ülkemizi geleceğe başarıyla taşıyacak yüzbinlerce öğrenci yetiştirmek için üstlenilmiş bir sorumluluk içerisindeyiz. Sadece ülkemizde değil dünyada örnek alınacak eğitim modelleri ve içerikleri geliştirmeyi kültürümüzün parçası olarak görür, tüm çalışanlar olarak liderlik bayrağını layıkıyla taşımak için çalışırız ve bugün görüyoruz ki bu çabamız boşa değil. 2021 LGS’de bunu bizlere gösteren, başarılarıyla bizleri gururlandıran 2021 LGS Elbistan birincisi öğrencimiz ile tüm başarı elde eden öğrencilerimizi tek tek tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Son olarak başta Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsümüzü ziyaret edip, başarı gösteren öğrencilerimizi tebrik ederek ödüllendiren Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e bu nazik ve anlamlı ziyareti için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz öğrencileri ve ailelerini tek tek tebrik ederek öğrencilere ödüllerini takdim etti.