Başkan Gürbüz’den KMBGC’ye ziyaret

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Medya Tanıtım Başkanı Hakan Kiraz, KMBGC Başkanı Arslan Deveboynu ve yönetim kurulunu Üyelerini ziyaret etti. Hoş sohbetler eşliğinde geçen ziyarette kente dair karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. Başkan Deveboynu, bu nazik ziyaretinden ötürü Başkan Gürbüz’e teşekkür etti.