banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Başkan Gürbüz’den KMBGC’ye ziyaret

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’ni (KMBGC) ziyaret ederek Başkan Arslan Deveboynu ve yönetim kurulu üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Gürbüz’den KMBGC’ye ziyaret
banner167
 Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Medya Tanıtım Başkanı Hakan Kiraz, KMBGC Başkanı Arslan Deveboynu ve yönetim kurulunu Üyelerini ziyaret etti. Hoş sohbetler eşliğinde geçen ziyarette kente dair karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. Başkan Deveboynu, bu nazik ziyaretinden ötürü Başkan Gürbüz’e teşekkür etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise Başkan Deveboynu nezdinde KMBGC’ye çalışmalarında başarılar diledi.


 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Başkan Gürbüz’den KMBGC’ye Ziyaret