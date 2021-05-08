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Başkan Gürbüz’den Kadir Gecesi mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kadir Gecesi münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Gürbüz’den Kadir Gecesi mesajı
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Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kadir Gecesi münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı. Gürbüz mesajında, Kadir Gecesinin en faziletli ve kutsal gecelerden biri olduğunu belirtti.

Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecenin İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Mehmet Gürbüz, mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Kadir Gecesi’ni idrak ederken; açları, yoksulları, zulme maruz kalmışların haklarını düşünmemiz, onların dertleriyle dertlenmemiz, yaralarını sarmamız gerekir. Bu bütün Müslümanların üzerine düşen bir görev ve sorumluluktur. Kadir Gecesi, en faziletli ve kutsal gecelerden biridir. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki bütün vatandaşlarımız bu mübarek ayın ve bu gecenin hatırına bir hayır yarışı içine olmuşlar; ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma içinde hareket etmişlerdir. Bu düşünce ile mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor; bu gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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