Başkan Gürbüz’den ihracat birincisi Aybaklar A.Ş.’ye ziyaret

Elbistan’da ayçekirdeği ve cin mısırı sektöründe faaliyet gösteren Aybaklar Tarım Ürünleri A.Ş., bu yıl 26 ülkeye yaptığı ihracatla Kahramanmaraş’ta tarım ürünleri sektöründe il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Belediye Meclis Üyesi Bekir Yılmaz’la birlikte Aybaklar Tarım Ürünleri A.Ş. tesislerini ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yıldırım’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesisi gezen Başkan Gürbüz, ayçekirdeği ve cin mısırının, tarladan ihracata olan yolculuğunu da yerinde gördü.

Ziyaretle ilgili olarak değerlendirme yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Aybaklar Tarım Ürünleri A.Ş.’nin ülke ve kent ekonomisine sunduğu katkının önemine dikkati çekti.

Bölgede üretilen tarım ürünlerinin, ‘Elbistan’ ismiyle dünyanın 26 farklı ülkesine ihraç edilmesinin büyük bir başarı olduğunu dile getiren Başkan Gürbüz, “26 ülkeye ihracat yaparak Kahramanmaraş’ın ihracat birincisi olan, yıllık 40 bin ton üretim kapasitesi ile ülkemizde on ayrı bölgede ekim yaptıran ve kentimize istihdam sağlayan Aybaklar Tarım Ürünleri A.Ş.’nin tesislerini inceledik. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Türkiye’nin 4.büyük ovası olan Elbistan’ımızda üretilen ürünlerin dünya sofralarında yer alması önemli bir başarı. Elbistan Belediyesi olarak yatırımın ve yatırımcının yanında olacağımızı birçok kez dile getirdik. Kentimize, yeni yatırımların kazandırılması noktasında girişimlerimiz var. Bu tip tesislerin artması için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Aybaklar Tarım Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yıldırım da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Elbistan ve ülke ekonomisine katma değer üretmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



