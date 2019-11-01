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Başkan Gürbüz’den, Hatipoğlu programına davet

Elbistan Belediye Başkan Mehmet Gürbüz, İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Elbistan’da düzenleyeceği ‘El-Emin’ adlı söyleşi programına tüm halkımızı davet etti.

Başkan Gürbüz’den, Hatipoğlu programına davet
 Elbistan Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında, 7'den 70'e herkesin beğenerek izlediği ve Türkiye'nin yakından tanıdığı İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu Elbistan’da ağırlayacak.

4 Kasım 2019 Pazartesi günü düzenlenecek olan söyleşi programına tüm Elbistanlı vatandaşları davet eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak her alanda hizmet ederken, kültürel faaliyetlerde de etkin olmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin yakında tanıdığı İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu Elbistan’a getiriyoruz. Güvenilir olan Muhammed’ül Emin’in İzinde, Her şey O’nu Anmak ve Anlatmak İçin El-Emin başlıklı söyleşi programı düzenleyeceğiz. 4 Kasım 2019 Pazartesi günü Saat 19.30’da Riva Düğün Salonu’nda yapılacak olan programımıza tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.


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