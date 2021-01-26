Başkan Gürbüz’den güneş enerjisi santrali görüşmesi

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren ve bölgenin önde gelen enerji sektörleri arasında yer alan İB Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bağrıaçık ile bir araya gelen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’a yapılacak yatırım ve projeleri ele aldı.

Görüşme sonrasında değerlendirme yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yenilebilir enerji yatırımında bulunacak firmalar için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Elbistan’ın özellikle güneş enerjisinde önemli bir potansiyel barındırdığının altını çizen Başkan Gürbüz, “2050 yılına kadar dünyanın yüzde 80’inin kullanacağı düşünülen güneş enerjisi için ilçemizde de bazı çalışmalar başlattık. Bu amaçla Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren İB Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bağrıaçık ve saha ekibi ile bir araya geldik. Buradaki birinci önceliğimiz Elbistan’ın güneş enerjisi ile elektrik üretimi yapması. Belediye olarak yaklaşık bir yıl önce açık pazar çatısı üzerine güneş enerji sistemi kurmak için bir projeye başlamıştık. Bu projemiz şu an bitme aşamasına geldi.

Türkiye’nin ve dünyanın yeni enerji konsepti artık yenilenebilir enerji sistemine döndü. Fosil yakıtlar artık bitme noktasına geldi. Petrolün yerini artık, Güneş enerjisi ve türevleri aldı. Türkiye yenilenebilir enerji konusunda ilerleme kaydetti. Bizde belediye olarak ilçemizin fizibiletisini çıkarıp güneş enerjisine döneceğiz. Şu anda ilçemizde 6,87 MW elektrik üreten bir güneş enerji santrali bulunmakta. Bunun sayısını arttırmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sayede yeni istihdam alanları oluşacak. Elbistan’a yatırım yapacak tüm firmalara şunu özellikle belirtmek istiyorum, siz yatırım yapın biz sizin önünüzdeki tüm engelleri belediye olarak kaldırmaya hazırız. Ben buradan İB Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bağrıaçık ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

İB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bağrıaçık ise yeşil enerjinin dünya enerji konseptinin bel kemiğini oluşturacağını belirterek şöyle konuştu, “Öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Elbistan’a yatırım yapılması adına çok büyük gayretler gösteriyor. Bizlerde Elbistan’a yatırım yapmak adına bu gün buradayız. Dünya enerji konsepti artık yeni bir hal aldı. 100 yıl önce petrolü elinde bulunduran ülkeler enerji lideriyken bu durum artık değişti. Güneş, rüzgar ve tüm yenilenebilir enerjiyi elinde bulunduran lider konumuna gelecek. Ülkemiz de 2020 yılında yenilenebilir enerji üretimi arttı ve ilk kez kömür, doğal gaz ve petrol üretiminin üzerine çıktı. Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik durgunluk nedeniyle kömür, petrol ve doğal gaz tüketiminde yaşanan bu azalma sayesinde geçen yıl sera gazı emisyonlarında yüzde 10’luk bir düşüş yaşandı. Şu anda yenilenebilir enerjiyi kullanmada Almanya birinci sırada. Almanya bu enerjinin yüzde 12.74’ünü, İngiltere yüzde 11.95’ini, İsveç yüzde 10. 96’sını, Türkiye ise yüzde 5. 25’ini kullanıyor. Türkiye, yenilenebilir enerji kullanan ülkeler sıralamasında sekizinci olurken çok ciddi yatırımlarda yapıyor. Türkiye’nin dördüncü büyük ovası olan Elbistan’da yıllık güneş saati çok yüksek oranlarda. Yani Güneş Enerjisi Sistemi için önemli bir coğrafyaya sahip. Bizlerde bunu en iyi şekilde değerlendirip proje çalışmalarına hız verdik” şeklinde konuştu.



