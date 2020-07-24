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Başkan Gürbüz’den Gazeteciler Bayramı ziyareti

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetelerini ziyaret etti.

Başkan Gürbüz’den Gazeteciler Bayramı ziyareti
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Ziyarette gazete personellerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayan Başkan Gürbüz, gazetemiz yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçi ile Meltem Göçer ile bir süre sohbet etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ziyarette yaptığı açıklamada, bayramın basın çalışanlarına güzellikler getirmesini diledi.

Basın mensuplarının çalışma şartlarının çok zor olduğuna dikkati çeken Başkan Gürbüz,"Hepiniz zor şartlarda çalışıyorsunuz. Mesai mevhumu yok, günün 24 saati, hafta içi, hafta sonu fark etmiyor. Olay, haber nerdeyse oraya koşuyorsunuz. Allah sizlere kolaylıklar versin. Görevinizi ifa etmeniz konusunda her zaman sizlerin yanınızdayız. İnsanların haber alma özgürlüğünü sizler sağlıyorsunuz. Belediye olarak çalışmalarımızı, halkımıza aktarmadaki en önemli mecralardan birisi de basın mensuplarımız ve gazetecilerimizdir. Objektif, haberi anında, en hızlı ve en doğu şekilde aktarmak için gösterdiğiniz çabadan dolayı sizleri tebrik ediyor, Basın Bayramınızı tekrar kutluyorum” dedi.

Gazetemiz yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçi ile Meltem Göçer de, Başkan Gürbüz’e, basın mensuplarına göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.


Yerel Manşetler
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Başkan Gürbüz’den Gazeteciler Bayramı Ziyareti
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Ahmet Demir 2 hafta önce

Şehrimizin sorunlarını dile getiren güzelliklerini paylaşan gazetecilere sonsuz teşekkürler.

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Hüseyin YILDIZ 2 hafta önce

Elbistanın Sesi ile Kaynarca aynı kişilerin.Başkan illaki her gün o gazetelerde yer alır.Doğal olarak başkan onları ziyaret edecek.Şahsi olarak iyi olabilir ama yapılanları eleştirecek cesur,tarafsız gazetecilere ihtiyaç hep var.Hep kazanandan yana olmak kârlı olabilir ama ahlakî değil.

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Mevlüt ÇANAK 2 hafta önce

"Gazeteciler,gördüklerini,bildiklerini,duyduklarını ve düşündüklerini samimiyetle yazmalıdır!"
M.Kemal ATATÜRK
Başta Rahmetli Merhum FOTO 73 olmak üzere tüm Gazetecilerimizin bayramını kutlarım!

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