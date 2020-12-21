banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Başkan Gürbüz’den Elbistanspor’a özel destek

Elbistanspor’un 2020-2021 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e katılım bedeli olan 22 bin TL, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından ödendi.

Başkan Gürbüz’den Elbistanspor’a özel destek
banner43

2020-2021 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek olan Elbistanspor’un Türkiye Futbol Federasyonu’na ödenmesi gereken katılım ücreti, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından ödendi.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, “2020 - 2021 sezonu katılım belgelerimizi federasyona gönderdik. Katılım ücreti olan 22 bin TL, Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz tarafından ödenmiştir. Sayın Başkanımız, göreve geldiği günden bugüne kadar kulübümüze desteğini esirgememiş, sporun ve sporcunun yanında olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Bu anlamlı ve özel desteği de hem moral kaynağı olmuş hem de önümüzü görme adına bizleri cesaretlendirmiştir. Kendisine Elbistan ve Elbistanspor camiası olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, Elbistanspor’un, ilçenin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, “Elbistanspor’u profesyonel liglerde görme arzusuyla desteğimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Başkan Gürbüz’den Elbistanspor’a özel Destek