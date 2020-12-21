Başkan Gürbüz’den Elbistanspor’a özel destek

2020-2021 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek olan Elbistanspor’un Türkiye Futbol Federasyonu’na ödenmesi gereken katılım ücreti, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından ödendi.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, “2020 - 2021 sezonu katılım belgelerimizi federasyona gönderdik. Katılım ücreti olan 22 bin TL, Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz tarafından ödenmiştir. Sayın Başkanımız, göreve geldiği günden bugüne kadar kulübümüze desteğini esirgememiş, sporun ve sporcunun yanında olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Bu anlamlı ve özel desteği de hem moral kaynağı olmuş hem de önümüzü görme adına bizleri cesaretlendirmiştir. Kendisine Elbistan ve Elbistanspor camiası olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, Elbistanspor’un, ilçenin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, “Elbistanspor’u profesyonel liglerde görme arzusuyla desteğimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.