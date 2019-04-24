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Başkan Gürbüz’den Elbistanspor’a destek ziyareti

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistanspor’un hafta sonu Kahramanmaraş’ta Andırın Yeşildağspor ile oynayacağı play-out maçı öncesinde takıma destek olmak amacıyla antrenmanda futbolcularla bir araya geldi.

Başkan Gürbüz’den Elbistanspor’a destek ziyareti

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistanspor Kulübü Başkanı Sertan Davdav ve yöentim kurlu üyleri ile birlikte Elbistanspor antrenmanını takip etti.

Elbistanspor Kulübü Başkanı Sertan Davdav, Elbistanspor’un önümüzdeki sezon da Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edebilmek için Andırın Yeşildağspor ile play-out maçına çıkacağını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile takımın antrenmanını takip eden Elbistanspor Kulübü Başkanı Sertan Davdav, burada yaptığı değerlendirmede “Ligi normal sezonda 7. Bitirmemize rağmen statü gereği Andırın Yeşildağspor ile Cumartesi günü saat 16.00’da Kahramanmaraş Onikişubat Stadyumunda önemli bir maça çıkacak. Bu maç öncesi de Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz, takıma destek olmak için antrenmanımıza geldi. Hoş geldin diyoruz kendisine. Sağ olsun belediye başkanı olduğu günden beri Elbistanspor ile alakalı neredeyse her gün irtibat kuruyoruz kendisiyle. Elinden geldiğince yardımcı oluyor.  Hafta sonu da taraftarlarımızın Kahramanmaraş’a giderek Elbistanspor’umuzu desteklemesi adına şu an kendisinin de yardımıyla araç tahsisi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Bundan dolayı antrenmanımızı ziyaret edip, futbolcularımıza moral vermesinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistanspor’un hafta sonu Kahramanmaraş’ta çok önemli bir maça çıkacağını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise şunları söyledi:

“Hafta sonu gerçekleştireceğimiz maç bizim için son derece önemli. Ben takımımıza ve hocamıza, ekibimize güveniyorum. Kulüp başkanımız ile takımımızı izliyoruz. İnşallah bu sezon biz BAL liginde kalacağız.  Önümüzdeki dönemde profesyonel lige çıkmak ile ilgili yeni bir yapılanma içerisine gireceğiz. Bu amaçla takımımız bir hazırlık maçı yapıyor. Onlara desteğimizi sunmak için geldik.  Tüm Elbistanlı hemşerilerimin takımımıza sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum ve sahip çıkmaya bekliyorum.  Haftasonu orayı dolduralım. Bu maçı çok farklı kazanalım istiyoruz. Bu vesile ile değerli hocamı, futbolcu kardeşlerimi ve yönetim kurulunu göstermiş oldukları çabadan dolayı tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da ilgili ile beraber inşallah hafta sonu çok güzel bir galibiyet alarak şehrimize döneceğimize inanıyorum.”

Antrenmanın ardından futbolcularla bir araya gelen Başkan Gürbüz, futbolculardan Andırın Yeşildağspor maçı öncesinde galibiyet sözü aldı.













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Dost 4 hafta önce

Belediye tarafından Elbistan spor klübüne kesinlikle maddi ve nakdi yardım yapılmamalı. Spor klüplerine verilecek paralar, engelliler, yaşlılar, fakirlere yardım ve tarımın geliştirilmesi için kullanılmalı

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sayın büyük 4 hafta önce

ak dava hak dava dava adamı gürbüz başkanım elbistanı kalkındıracak birikim bilgi sizde fazlası ile var.çok şükür elbistan ehline sahip

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Elbistanli 4 hafta önce

Yav hizmet bu değil o kadar sorun sizi bekliyor dogal gaz yollar kaldirimlar ama icraat yok futbol olsa ne olur olmasa hizmet bekliyor millet

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