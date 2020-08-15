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Başkan Gürbüz’den Elbistanspor’a anlamlı destek

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ‘Elbistan takımına sahip çıkıyor’ kampanyasına 200 forma satın alarak özel katkıda bulundu.

Başkan Gürbüz’den Elbistanspor’a anlamlı destek
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Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ‘Elbistan takımına sahip çıkıyor’ kampanyasına 200 forma satın alarak özel katkıda bulundu.

Başkan Gürbüz, “Elbistanspor, bizim ortak değerimiz diyerek” tüm hemşerilerini kampanyaya katılmaya davet etti.

Elbistanspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde şampiyonluk adayı bir takım oluşturmak için çalışmalara başlayan Elbistanspor’a maddi destek sağlamak amacıyla eski kulüp başkanı Av. Sertan Davdav tarafından ‘Elbistan takımına sahip çıkıyor” konseptiyle kampanya başlatıldı. Geçtiğimiz sezon da takıma maddi desteğini esirgemeyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu kampayaya da kayıtsız kalmadı. Başkan Gürbüz, 200 forma satın alarak Elbistanspor’a katkı sundu.

Başkan Gürbüz, Elbistanspor forması giyerek yaptığı değerlendirmede, “Elbistanspor için şimdi emek ve fedakarlık zamanı. Ben de Sertan Davdav başkanımızın başlattığı kampanyaya 200 forma alarak destek oluyorum. Tüm hemşerilerimi bu kampanyaya ve takımına sahip çıkmaya davet ediyorum. Elbistanspor bizim ortak değerimiz. İnşallah bu sezon profesyonel liglere çıkacağımız yıl olsun” ifadelerini kullandı.

Elbistanspor Kulüp Yönetimi de, kulübün sosyal medya hesabından, özel desteğinden kolayı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür mesajı yayınladı.

Teşekkür mesajında, “Eski kulüp başkanımız Sertan Davdav’ın forma satış kampanyamıza çağrısı yanıt buldu. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz 200 forma alarak kampanyamıza çok değerli bir katkı sundu. Yürüdüğümüz şampiyonluk yolunda bizi yalnız bırakmadığı için kendilerine minnettarız” denildi.


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