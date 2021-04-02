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Başkan Gürbüz’den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürbüz’den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı
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Tüm dünyada otizm günü konusunda farkındalık oluşturmak ve otizmden kaynaklanan sorunlara çözümler bulmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Otizmli çocukların eğitiminin büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Gürbüz, “Otizmli bireyler, sosyal ilişkilerde, iletişim kurmada, davranış kalıpları oluşturmada sorunlar ve bilişsel gelişimde gecikmeler yaşamaktadırlar. Her insan dünyaya farklı özelliklerle gelmektedir. Herkesin kendine has fiziksel, duygusal ve sosyal yapısı vardır. Herkes için gerekli olan eğitim, otizmli çocuklarımız için aynı zamanda bir tedavi yöntemi olduğundan, büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan erken teşhisle birlikte verilecek özel eğitim onları toplumsal hayata kazandıracaktır.

Devletimiz, otizmli çocuklarımızın daha iyi şartlara kavuşabilmesi için tüm imkânlarını seferber etmektedir. Bizler de Elbistan Belediyesi olarak onların sosyal hayatta yer alabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmaktayız” dedi.

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Başkan Gürbüzden Dünya Otizm Farkındalık Günü Mesajı