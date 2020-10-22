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Başkan Gürbüz’den Dünya Gazeteciler Günü ziyareti

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Dünya Gazeteciler Günü çerçevesinde Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’ni ziyaret etti.

Başkan Gürbüz’den Dünya Gazeteciler Günü ziyareti
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Ziyarette, Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetelerinin yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçi ve Hasan Göçer’le bir süre sohbet eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilerin, zor şart ve imkanlar içerisinde elde ettiği bilgilerle, mesai saati gözetmeksizin görev yaptıklarına dikkati çekti.

‘Gazeteci, toplumun işiten kulağı, gören gözüdür’ diyen Başkan Gürbüz, “Toplumsal açıdan önemli bir ihtiyacı karşılayan, doğru, tarafsız, ilkeli haber anlayışı ile yayın yapan gazetecilerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Toplumun gözü kulağı, sesi olan; vatandaşlarımızın haber alma hakları adına fedakârca çalışan gazetecilerimiz, aynı zamanda demokrasimizin ve ifade hürriyetinin vazgeçilmez bir unsuru olmaya devam etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, zor şartlar altında halkımıza bilgi alışverişi sağlayan, gece-gündüz demeden halkımızı aydınlatmak için çalışan, milletin yararı için yazan, mesleğini onurla icra eden,  değerli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor ve tüm basın çalışanlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetelerinin yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçi ve Hasan Göçer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.

 


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Başkan Gürbüz’den Dünya Gazeteciler Günü Ziyareti
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