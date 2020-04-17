Başkan Gürbüz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapan vatandaşa ziyaret

Başkan Gürbüz, inşaat işçisi olan vatandaşın 1 yıllık kirasını kendi bütçesinden karşılama sözü verirken çeşitli yardımlarda bulundu. Başkan Gürbüz, Alyüz'ün evini geçindirebileceği yeni işine de Pazartesi günü itibariyle başlayacağının müjdesini verdi.

Elbistan’da inşaat işçiliği yapan ve koronavirüs salgını nedeniyle iş bulamadığı için ekonomik açıdan zor duruma düştüğünü belirten Ali Alyüz isimli vatandaş, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan iş talebinde bulunmuştu. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu çağrı üzerine Alyüz’ü evinde ziyaret etti. Alyüz’ün, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’ndeki evine giden Gürbüz, burada aile fertleri ile bir süre sohbet ederek dertlerini dinledi.

Ziyaret sonrasında değerlendirme yapan Başkan Gürbüz, 93 mahalledeki vatandaşlardan gelen yardım ve destek çağrılarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Gürbüz, “Ali Alyüz adlı vatandaşımızın sosyal medyadan bir çağrısı olmuştu. Onun için geldik. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal beyefendi de bu konuyu yakından takip ediyor. Tüm vatandaşlarımızın bu süreçte eksikliklerin giderilmesi devletimizin ana görevi. Bu doğrultuda biz de yerel idareler olarak 93 mahallemizde bize ulaşan tüm çağrılara yetişmeye çalışıyoruz. Bu çağrıyı da karşılamış olduk” dedi.

Bazı art niyetli kişilerin, sosyal medyada vatandaşların ihtiyaçları üzerinden devleti, halk karşısında aciz durumda gösterme çabası içerisinde olduğunu kaydeden Başkan Gürbüz, bu konuda da şu mesajları verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Biz bize yeteriz’ çağrısından sonra ülkemizde vatandaşlarımızın hakikaten büyük bir teveccühle yardıma koştular ve destek oldular. Bu yardımlar, Türkiye’nin tamamındaki gibi Elbistan’da da oldu. Çok ciddi yardım kampanyaları düzenlendi. Ama maalesef bunu siyasete malzeme yapmak isteyen insanlar da, art niyetli kişiler de özellikle bazı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını istismar ederek bir takım yayınlar yapıyor. Bu yayınlarla; devleti ve kurumlarını halk karşısında aciz gösterme çabasına girdiler. Bu, son derece tehlikeli, alçakça ve kabul edilemez bir girişim. Bunu kınıyorum. Bununla ilgili gerekli suç duyurularında bulunacağız. Vatandaşla devleti karşı karşıya getirmek isteyen hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. Biz, tüm vatandaşlarımız için seferber olmuş bir devletiz. Çalışmalarının merkezine insanı alan; insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından gelen bir neslin temsilcileriyiz. Dolayısıyla kamu idarelerini bu zafiyete uğratmaya çalışan, pandemi sürecini ve bu kadar hassas geçirdiğimiz bu dönemi dahi siyasete alet etmeye çalışan alçaklara da en güzel cevabı devlet millet bütünleşmesi ile vereceğiz.”