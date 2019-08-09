Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinin sıkıntılardan kurtulmaya vesile olmasını temenni eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Değerli Elbistanlı hemşerilerim, sevgili kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Rabbimize hamd ediyorum. Türk milletinin iyi günde, kötü günde birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyetinin önemli unsurlarından biri olan bayramlar, manevi hayatımızın şekillenmesinde de bizler için çok önem arz etmektedir. Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını canı gönülden dilerim.”
Başkan Gürbüz’den bayram mesajı
Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bayramın tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini dileğinde bulundu.
09 Ağustos 2019 Cuma 18:20
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Sayin baskanim calismalarinizdan dolayisonsuz sukranlarimizi sunariz calismarinizin ve basarilarinin devamini dileriz bilal yuzbasi yuzbasilar mobilya elbistan