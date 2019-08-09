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Başkan Gürbüz’den bayram mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bayramın tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini dileğinde bulundu.

Başkan Gürbüz’den bayram mesajı
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Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinin sıkıntılardan kurtulmaya vesile olmasını temenni eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Değerli Elbistanlı hemşerilerim, sevgili kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Rabbimize hamd ediyorum. Türk milletinin iyi günde, kötü günde birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyetinin önemli unsurlarından biri olan bayramlar, manevi hayatımızın şekillenmesinde de bizler için çok önem arz etmektedir. Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını canı gönülden dilerim.”

 Trafik kurallarını ihmal etmeyelim

 Araçları ile yola çıkacakların trafik kurallarına riayet etmelerinin önemine vurgu yapan Gürbüz, “Bayram sevincimizin matem havasına dönmemesi için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini, trafik kurallarına harfiyen uymalarını önemle rica ediyorum” dedi.


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Bilal yuzbasi.esnaf 2 hafta önce

Sayin baskanim calismalarinizdan dolayisonsuz sukranlarimizi sunariz calismarinizin ve basarilarinin devamini dileriz bilal yuzbasi yuzbasilar mobilya elbistan

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