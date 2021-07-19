Başkan Gürbüz’den bayram mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistanlıların çifte bayram yaşayacağını belirterek, “Kurban Bayramından sonra, düzenlenecek festival ile hem halk, hem de esnaf yeniden bayram yaşamış olacak” dedi

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Gürbüz, kurban bayramının manevi atmosferini yaşadıklarını söyleyerek; “Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşuyor olmanın manevi hazzı ve mutluluğu içerisindeyiz. Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam âlemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir. Bizler de bu fırsatı kendi adımıza çok iyi değerlendirmeli; gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olmalıyız” şeklinde konuştu.

2 yıldan bu yana virüs nedeniyle eski bayramları yaşayamadıklarını belirten Gürbüz konuşmasını şöyle sürdürdü; “Koronavirüs salgınından dolayı tedbirlerle dolu bir bayramı eda edecek olmaya hazırlansak da, bayramı eski bayramların heyecanıyla yaşamanızı diliyorum. Salgınların olmadığı, bayram sevinci ve coşkusunun en üst düzeyde yaşandığı bayramlara kavuşmak dileğiyle, tüm hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve sıhhatler diliyorum.”

20-24 Temmuz arası Kurban Bayramı, 26 Temmuz - 1 Ağustos arasında ise 8 ünlü sanatçı ile festival düzenleyeceklerini hatırlatan Gürbüz, şunları ifade etti; “Yaklaşık 2 yıldır vatandaşlar büyük çoğunluğu evde kaldı. Esnaf hiç iş yapamadı. Bu krizi fırsata çevirmek için çok mücadele ettik ve başardık. Kadim şehir Elbistan’ımızda bu yıl birincisi yapılan ve ‘Size değer, Bize değer, Türkiye'ye değer’ sloganıyla festivalimize 450 binin üzerinde bir katılım sağlanacağını bekliyoruz. Bunun çarpan değeri çok büyük olacak. Yani esnaf, 2 yıldan bu yana kazanamadığı kazancı 7 günde inşallah kazanmış olacak.”

Alan güvenliği, koronavirüs tedbirleri, temizlik ve diğer tüm bileşenlerin hassas bir şekilde görüşüldüğünü belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz; “Amacın hasıl olması için tüm organizasyon en ince ayrıntısına kadar prova edildi. Sahnesi, ışığı, alan güvenliği, sanatçı girişleri, konaklama kısacası bu festival ile ilgili her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Festival için sivil olarak komitesi kuruldu, tamamen iş adamlarından, resmi olarak ta belediye de bir ekip kuruldu. Kısacası her şey düşünüldü. Gönül rahatlığı ile herkes gelebilir. Konsere gelmek isteyen başta Kahramanmaraş, sonra Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Malatya ve yakın şehirlerdeki vatandaşlarımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı ve en değerli varlığımız insanımız. Onların onuruna bir festival yapalım” dedi.

Başkan Gürbüz, “Vatandaşlarımızın kurban kesimlerinde sorun yaşamamaları için kurban kesim noktalarımızda her türlü tedbiri aldık. Ayrıca destek hizmetleri müdürlüğümüzce kesim yapan işletmelere, kasap dükkânlarına ve kesim alanlarındaki kasaplara kasap önlüğü hediye edildi” diyerek sözlerini tamamladı.