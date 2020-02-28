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Başkan Gürbüz’den bayrak çağrısı: 'Gün birlik günüdür'

Tüm Türkiye’yi yasa boğan şehit haberleri üzerine Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz birlik çağrısında bulunarak, vatandaşların evlerini ve işyerlerini bayraklarla donatmalarını istedi.

Başkan Gürbüz’den bayrak çağrısı: 'Gün birlik günüdür'
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Başkan Gürbüz, yaptığı açıklamasında vatandaşları kenetlenmeye davet etti. 
Gürbüz, yaptığı çağrıda; “Değerli halkımız; İdlib'den gelen şehit haberleri hepimizi derinden üzdü. Şehitlerimizin acısını yüreklerimizde hissediyoruz. Yaşadığımız acı kelimeler ile ifade edilemeyecek düzeyde. Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde şehitlerimizin anısına evlerine ve işyerlerine, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızı asan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Diğer tüm vatandaşlarımızı da ev ve işyerlerini, birlik ve beraberliğimiz ile bağımsızlığımızın sembolü olan ay yıldızlı bayrağımızla donatmaya davet ediyorum. Gün birlik günüdür" dedi. 


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