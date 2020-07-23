Başkan Gürbüz’den Basın Bayramı mesajı

Basın özgürlüğünün önemine dikkat çeken Başkan Mehmet Gürbüz, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaptığı önemli hizmetlerle halkın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan basının, insan haklarının önemli güvencelerinden birini teşkil ettiğini belirtti.

Başkan Gürbüz; “Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir. Basın, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir. Bu duygu ve düşünceler ile tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar görevlerinde başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.