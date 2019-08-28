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Başkan Gürbüz’den Barla Al Oku Getir Kütüphanesi’ne ziyaret

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Barla Al Oku Getir Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Başkan Gürbüz’den Barla Al Oku Getir Kütüphanesi’ne ziyaret
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Elbistan’da 16 yıldır özel kütüphanecilik faaliyetini sürdüren Barla Al Oku Getir Kütüphanesi sahibi Fatih Şahin’den çalışmaları hakkında bilgiler alan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kütüphanedeki kitapları da inceledi.

Ziyarette konuşan Barla Al Oku Getir Kütüphanesi sahibi Fatih Şahin, “16 yıldır özel kütüphanecilik çalışması yapıyoruz. Dünyayı insansız düşünemediğimiz gibi insanı da kitapsız düşünemeyiz. Esasında kitaplar sessiz fabrikalardır. Biz de bu doğrultuda okuma oranının düşük olduğu toplumumuza katkı sunmayı amaçlıyoruz. Kütüphanemizi ziyaret eden değerli Elbistan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerin kitap okuma sevgisini kazandırmakta aktif rol alması gerekliliği üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Kendisi de kültür ve sanat alanındaki çalışmalarımızda her zaman yanımızda olacaklarını ifade ettiler. Ayrıca en çok kitap okuyan kardeşlerimizi de ödüllendirmek istediklerini de dile getirdiler” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, kitap okumanın toplumların gelişmesi noktasındaki önemine dikkat çekerek Şahin’e çalışmalarında başarılar diledi.

 


Yerel Manşetler
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Fatih 5 saat önce

Haber bu işte, hizmet de bu ve böyle olur... Hizmet diye diye cebini dolduranlar kelimenin içini boşaltıp milleti tiksindirdiler ,...

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