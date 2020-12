Başkan Gürbüz’den baca gazı arıtma sistemi açıklaması

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde yapımı devam eden baca gazı arıtma sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Gürbüz, “Bu sistem mutlaka yapılmalı, çalışmaları yakından takip ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük enerji üretim tesislerinden biri olan Afşin- Elbistan A Termik Santrali’nin, Çelikler Holding'e devriyle birlikte başlatılan filtreleme ve baca gazı arıtma projesinin her aşamasını adım adım takip ettiğini belirten Başkan Gürbüz, “Her vatandaşımız daha yaşanabilir bir Elbistan’ı hak ediyor” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz açıklamasının devamında, “AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Ocak 2020 tarihinde veto ettiği filtre sistemleri sonrası Afşin-Elbistan A Termik Santrali çalışmalarına ara vermişti. 1 Haziran 2020 tarihinde filtreleme ve baca gazı arıtma projesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geçici kabul ile faaliyete başlayan santrallerimizde gelinen son nokta hakkında bilgiler aldık. Santralin çevre mevzuatlarına uygun bir şekilde çalışması için hayati önemdeki ıslak baca gazı arıtma (Wet FGD) sisteminin, 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının hedefleniyor. Ayrıca Santralin ünitelerindeki yakıcıları doğal gazla çalıştıracak ve fuel oil yakıt kaynaklı kirliliği ortadan kaldıracak bir çevre duyarlılık projesi bu yıl kullanılmaya başlandı. Biz her zaman şunu söyledik, her bir bireyimiz daha temiz ve yaşanabilir bir Elbistan’ı hak ediyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun, santraldeki filtreleme ve baca gazı arıtma projesinin her anını adım adım takip ediyoruz. Bu sistem mutlaka yapılmalı” dedi.