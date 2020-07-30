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Başkan Gürbüz’den asırlık çınarlara bayram ziyareti

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede yaşayan asırlık çınarlar Fatma ve İbrahim Taş çiftini evinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Başkan Gürbüz’den asırlık çınarlara bayram ziyareti
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Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede yaşayan asırlık çınarlar Fatma ve İbrahim Taş çiftini evinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ziyarette Taş çiftinin gönlünü alan Başkan Gürbüz, tarih kokan koyu sohbetle de çiftin yaşanmışlıklarına ortak oldu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kurban Bayramı çerçevesinde 90 yaşındaki Fatma ile 105 yaşındaki İbrahim Taş çiftinin evine misafir oldu. Oldukça samimi görüntülerin yaşandığı ziyarette, Taş çifti ve çocukları ile bir süre sohbet eden Başkan Gürbüz, bayramlarını tebrik etti.

Koca bir asrı geride bırakan Taş çiftine sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Başkan Gürbüz, yaşlıların, geçmişimizi oluşturan temel değerlerimiz olduğuna dikkati çekti.

“Toplumumuzun temel taşı olan yaşlılarımıza verdiğimiz değeri, ancak saygı, sevgi ve hürmetle canlı tutabiliriz. ‘Bir yaşlıya hürmet eden gence, Allah da yaşlılığında hürmet edecek kimseleri nasip eder’ diyen mübarek dinin mensupları olarak bugün buradayız. Fatma teyzemiz ve İbrahim amcamız, aslında bir tarih abidesi. Yaşadıkları, yaşanmışlıkları, tecrübeleri bizler için birer ders ve öğüt niteliğinde. Bizim onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Onlar, tıpkı evlatlarına olduğu gibi bizlere de yol gösterecek en önemli değerlerimiz” dedi.

‘Fatma teyzemiz ve İbrahim amcamızın hayır duasında yer almak için geldik’ diyen Başkan Gürbüz, “Amcamız ve teyzemize sağlık ve afiyetler diledik. Malum olduğu üzere pandemi sürecindeyiz. Ellerinden öpemedik ama kalpten kalbe bir bağ kurduk. Bizler, büyüklerin hayır duasını almasının kıymetini bilerek büyüdük. Büyüklerimizi sevip saymanın ve her daim baş tacı etmenin, boynumuzun borcu olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık. Fatma teyzemiz bir asra merdiven dayamış, İbrahim amcamız, koca bir asrı geride bırakmış. Bizler için engin bir tecrübe denizi, eşsiz bir mutluluk kaynağısınız” ifadelerini kullandı.

Fatma ve İbrahim Taş çiftçi de, Başkan Gürbüz’e ilçeyle ilgili olarak yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.


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Lütfü Er 7 gün önce

Başkan yine şov peşindesin.Şov yapma iş yap Elbistanımıza hayırlı bir iş yap bir çivi çak.

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Baskan 1 hafta önce

Kiralsin baskan,seviliyor sun, akp nin ilk dönemi gibisin...
Aman ustalık dönemi gibi olma.

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Elb 1 hafta önce

Teyze ne anlatıyorsa

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Murat taş 1 hafta önce

Dedem hoş sohbettir 100 yıllık hikaywlerini dinlemeyi çok seviyorum

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M K 6 gün önce

İnsan yaşlan yaşlandıkça fırtınaların dövdüğü yalcın kayaların görüntüsüne benzer. İhtiyarlarımızda maziyi görür halbuki iyi baksak istikbalimizi görürüz. Sağlıklı uzun ömürler diliyor ellerinden saygı ve hürmetle öpüyorum.

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