Başkan Gürbüz’den asırlık çınarlara bayram ziyareti

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede yaşayan asırlık çınarlar Fatma ve İbrahim Taş çiftini evinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ziyarette Taş çiftinin gönlünü alan Başkan Gürbüz, tarih kokan koyu sohbetle de çiftin yaşanmışlıklarına ortak oldu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kurban Bayramı çerçevesinde 90 yaşındaki Fatma ile 105 yaşındaki İbrahim Taş çiftinin evine misafir oldu. Oldukça samimi görüntülerin yaşandığı ziyarette, Taş çifti ve çocukları ile bir süre sohbet eden Başkan Gürbüz, bayramlarını tebrik etti.

Koca bir asrı geride bırakan Taş çiftine sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Başkan Gürbüz, yaşlıların, geçmişimizi oluşturan temel değerlerimiz olduğuna dikkati çekti.

“Toplumumuzun temel taşı olan yaşlılarımıza verdiğimiz değeri, ancak saygı, sevgi ve hürmetle canlı tutabiliriz. ‘Bir yaşlıya hürmet eden gence, Allah da yaşlılığında hürmet edecek kimseleri nasip eder’ diyen mübarek dinin mensupları olarak bugün buradayız. Fatma teyzemiz ve İbrahim amcamız, aslında bir tarih abidesi. Yaşadıkları, yaşanmışlıkları, tecrübeleri bizler için birer ders ve öğüt niteliğinde. Bizim onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Onlar, tıpkı evlatlarına olduğu gibi bizlere de yol gösterecek en önemli değerlerimiz” dedi.

‘Fatma teyzemiz ve İbrahim amcamızın hayır duasında yer almak için geldik’ diyen Başkan Gürbüz, “Amcamız ve teyzemize sağlık ve afiyetler diledik. Malum olduğu üzere pandemi sürecindeyiz. Ellerinden öpemedik ama kalpten kalbe bir bağ kurduk. Bizler, büyüklerin hayır duasını almasının kıymetini bilerek büyüdük. Büyüklerimizi sevip saymanın ve her daim baş tacı etmenin, boynumuzun borcu olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık. Fatma teyzemiz bir asra merdiven dayamış, İbrahim amcamız, koca bir asrı geride bırakmış. Bizler için engin bir tecrübe denizi, eşsiz bir mutluluk kaynağısınız” ifadelerini kullandı.

Fatma ve İbrahim Taş çiftçi de, Başkan Gürbüz’e ilçeyle ilgili olarak yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.







