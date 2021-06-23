Başkan Gürbüz’den asfalt ve altyapı çalışmaları açıklaması

Başkan Gürbüz, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada; altyapıdaki çalışmaların yollardaki tahribatına dikkat çekerek, “İki yıl önce yaptığımız yollar bugün tekrar kazılıyor. Bu yüzden altyapısı bitmeyen yollara girmeyeceğiz. Buradaki çalışmalar bitince yolları yenileyeceğiz” dedi.

Elbistan'da KASKİ ve ARMADAŞ'ın altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gürbüz şunları söyledi;

“Elbistan’da yaklaşık 130 kilometrelik bir altyapı çalışması başladı. Bu sebeple KASKİ, ARMADAŞ ve diğer kurumlar Elbistan’ın her yerinde kazı çalışması yapmaktadır. Elbistan’ın boşa verecek bir kuruş parası da yok zamanı da yok. Yatırımları ve altyapı çalışmaları bitmiş olan yerlerin asfalt çalışması yapılması çok daha doğru. Zaten o kısımlarda çalışmalara başladık. Elbistan’ın boşa verecek bir kuruş parası da yok zamanı da yok. Yakın vadede yapmış olduğumuz asfaltlar kazılırsa bu Elbistan’ın bütçesini çöpe atmak demek olur.”

120 bin ton sıcak asfalt yapacaklarının bilgisini veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Hacı Esat Efendi Caddemizi şu anda yeniliyoruz. Bu caddeden sonra da yine alt yapı çalışması biden caddelerimizin ve mahallelerimizin yollarını yenileyeceğiz. Yıl içerisinde yaklaşık 120 bin ton sıcak asfalt yapmayı hedefliyoruz kent merkezimizde. Diğer taraftan kırsal mahallelerdeki kilit parke çalışmalarımız devam edecek. Elbistan’da bu sene yollarımızla ilgili tüm eksiklikleri tamamlayacağız. Ancak şunu açıkça ifade etmem gerekir ki, yaklaşık 1 kilometrelik bir asfaltın maliyeti 1 milyon TL. Bu sebepten dolayı altyapı çalışmaları bitmeyen yerlere asfalt dökmek Elbistan için bir iyilik değildir. Bizim bu parayı çöpe atmamız söz konusu olamaz. Altyapısı tamamlanmamış yollara girmeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan da ricamdır, bütçenin yanlış yönlendirilmesiyle ilgili çarpıtma yapanlara lütfen kulak vermeyin” diyerek sözlerini tamamladı.