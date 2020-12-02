Başkan Gürbüz’den 3 Aralık mesajı

Başkan Gürbüz, mesajında, her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğine inandığını ifade ederek, “Engelli olmak bir kusur değildir. Engelli bireylerimize sevgi, hoşgörü ve empati ile yaklaşabilmenin hepimizin insani bir ödevi olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mesajına şöyle devam etti:

“Bir kent, insanlarının mutluluğu üzerinde yükselir ve büyür. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın mutluluğu ve Çocuklarımız, yaşlılarımız ve engeli olan vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere halkımızın mutluluğu, daha iyi bir yaşam sürmesi için çalışıyoruz. Bu kentteki herkesin olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmeleri için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirme azmi içindeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmaların öncüsü olmaya, bu konuda tüm dinamiklerce yürütülen çalışmalara azami desteği sağlamaya devam edeceğiz.”

3 Aralık tarihinin, engellilik konusundaki toplumsal bilincin artmasına ve engellilerin yaşam standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir gün olduğunu hatırlatan Başkan Gürbüz, “Engelli bireylerimize ve onların ailelerine el uzatmak, yüklerini hafifletmek, sosyal yaşamda yan yana, omuz omuza durabilmek hepimizin vicdani sorumluluklarından biridir. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, tüm engelli vatandaşlarımızın daha iyi bir yaşam sürdürebilmelerine, geleceğe daha umutla bakmalarına ve hayattan beklentilerinin karşılanmasına, toplumsal farkındalığın artmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.