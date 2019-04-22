banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Gürbüz’den 23 Nisan mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı.

Başkan Gürbüz’den 23 Nisan mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya çocukları ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir. Milletçe büyük bir coşkuyla kutladığımız bugün tarihimizin dönüm noktalarından biridir. 23 Nisan 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış, milletin azim ve kararlılığı mecliste temsil edilerek büyük Kurtuluş Savaşı kazanılmıştır. Bugün, bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatanı korumak çocukları korumakla başlar’ düsturundan yola çıkarak şehrimizin gelecek vaat eden kıymetli çocuklarını koruyor ve önemsiyoruz. Yaptığımız her çalışmada çocuklarımızın mutlu ve huzurlu olabilmesi için gayret gösteriyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleridir. Mutlu ve huzurlu çocukluk yaşamış yetişkinler başarıya ulaşır, ülkesine milletine faydalı insanlar olurlar. Şehrimizin ve milletimizin gözbebeği biricik çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ak yaşlı 1 ay önce

ak dava hak dava ak dava demek bolluk bereket demek aş demek iş demek hamd olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner119