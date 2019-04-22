Başkan Gürbüz’den 23 Nisan mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya çocukları ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir. Milletçe büyük bir coşkuyla kutladığımız bugün tarihimizin dönüm noktalarından biridir. 23 Nisan 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış, milletin azim ve kararlılığı mecliste temsil edilerek büyük Kurtuluş Savaşı kazanılmıştır. Bugün, bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatanı korumak çocukları korumakla başlar’ düsturundan yola çıkarak şehrimizin gelecek vaat eden kıymetli çocuklarını koruyor ve önemsiyoruz. Yaptığımız her çalışmada çocuklarımızın mutlu ve huzurlu olabilmesi için gayret gösteriyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleridir. Mutlu ve huzurlu çocukluk yaşamış yetişkinler başarıya ulaşır, ülkesine milletine faydalı insanlar olurlar. Şehrimizin ve milletimizin gözbebeği biricik çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”