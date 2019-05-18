banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Gürbüz’den 19 Mayıs mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Gürbüz’den 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs 1919’un, sadece Türk millî kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adı olduğunu belirten Başkan Gürbüz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“19 Mayıs, gençlik; gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Bu tarih ile birlikte Türk Milleti, kendi makus talihini tersine döndürmeye başlayarak, esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır.”

Mesajının devamında gençlere seslenen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Siz Türk’e istiklâl aşkını veren, Kara Fatmaların, Nene Hatunların; Siz ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen Sütçü İmamların, Antepli Şahinlerin, Hasan Tahsinlerin, Seyit Onbaşıların; sz tarihi tarih yapan Barbarosların, Ulubatlı Hasanların, Yavuzların soyundansınız. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır.

 Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin bayramını tebrik ediyor ve tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum.”

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Türk milleti 3 gün önce

Bu bayramdan ne zaman ATATÜRK’ü anma çıkarıldı ayıp be bu ülkenin kurucusunu unutturmaya çalışmak

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner119