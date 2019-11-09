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Başkan Gürbüz’den 10 Kasım mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 81. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem ve minnetle anıyoruz" dedi.

Başkan Gürbüz’den 10 Kasım mesajı
 
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 81. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem ve minnetle anıyoruz" dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk milletinin Anadolu'da yeniden doğuşuna önderlik yaparak bağımsızlık destanı yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla andıklarını belirten Başkan Gürbüz, “Aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem ve minnetle anıyoruz. Kurtuluş Savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de ilerisine taşıma gayesi ile çalışıyoruz. O ülkemizin ve necip milletimizin her zaman hak ettiği değeri görmesi için son nefesine dek çalışmış, canı pahasına yarınlarımız için mücadele etmiştir. Sadece milletimize değil, başka milletlerce de rol model kabul edilmiş ve adı, tarihe altın harflerle kazınmıştır” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün "Türk’e ev, bark olan her yer; sağlığın, temizliğin, modern kültürün örneği olacaktır" sözünden hareketle; Elbistan Belediyesi olarak durmaksızın çalıştıklarını kaydeden Başkan Gürbüz, şunları belirtti: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı bu yolda her geçen gün gelişen ve büyüyen ülkemiz ile Cumhuriyetimizi dünya durdukça baki kılmak için gayret etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla cennet vatanımızın uğruna canını, kanını feda etmiş tüm şehit ve gazilerimizi yad ediyor, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz."


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