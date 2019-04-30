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Başkan Gürbüz’den 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlaması

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.

Başkan Gürbüz’den 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlaması

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Türkiye'nin her geçen gün büyüyen ekonomisinin ardında işçilerin yer aldığını belirterek, "Türkiye'nin daha kalkınmış, daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Bizde sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak bugüne kadar, çalışanların ve emekçilerin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere işçilerin hak arayışları konusundaki girişimlerine ve sendikal faaliyetlerine hep destek olduk. Bundan sonra da aynı ilkelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle işçinin, emekçinin ve alın terinin bayramı olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

 

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halk 3 hafta önce

Gerçek işçiler çalışıyor sayin kadim başkan

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