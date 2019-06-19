Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçe genelindeki yama-onarım haricindeki asfalt kaplama işlemlerinin, doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasının hemen akabinde başlatılacağını söyledi. Başkan Gürbüz, “Zamansız yapılan iş Elbistan’a ihanet olur” dedi.

İlçedeki vatandaşların bu konudaki taleplerinin farkında olduklarını belirten Başkan Gürbüz, 2 kez masraf olmaması için beklenildiğini vurgulayarak, yollardaki bozulmanın da yama ile geçiştirileceği gibi bir düşünceye asla sahip olmadıklarının altını çizdi.

“Halkın gözünü boyamıyoruz”

Elbistan’ın geçmişten gelen yol sorunu olduğunu ifade eden Başkan Gürbüz, acil onarım yapılması gereken yollarda onarım çalışmalarının büyük bir hızla sürdürüldüğünü, genel kaplama çalışmalarının ise halkın parasının heba edilmemesi, iki kez masraf edilmemesi için doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasından hemen sonra yapılacağını söyledi.

Yol yapımları ve asfalt kaplamalarının halkın gözünü boyamak yerine, Elbistan halkına uzunca yıllar hizmet edecek şekilde planlandığını belirten Gürbüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Acil onarımlar yapılıyor”

“İlçe merkezimizdeki bazı yolların durumunun kötü olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız konuya hakim olduğumuzdan şüphe etmemelidir. Acil onarılması gereken yolar da ekiplerimizin onarım çalışmaları devam etmektedir. Halkımız yolları yama ile geçiştireceğimiz kanısına kapılmasınlar. Biz, doğalgaz yapımından sonra ilçeye uzunca yıllar bozulmadan hizmet verecek yol yapımı için gerekli planlarımızı yapmaktayız. İlçemizin yıllardır beklediği doğalgaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Tanıtım Medya Başkanımız Sayın Mahir Ünal’ın girişimleri sonucu şehrimize kazandırıldı. Her nimetin bir külfeti vardır. Doğal olarak gaz iletimi için yollarda kazı çalışması yapılmaktadır. Şehrimiz büyük bir hizmete kavuşturulmaktadır. Gaz çalışması nedeni ile bozulan yoların onarımını, işin hemen ardından yapmaktayız. İlçemizdeki yolların kalıcı asfaltları ise doğalgaz çalışmasının tamamlanmasının hemen ardından yapılacaktır.

“Kaynaklarımızı çarçur etmek istemiyoruz”

Tekraren belirtiyorum. Biz şu anda bile yolları asfaltla kaplayabiliriz ama bu Elbistan halkına ihanet etmek olur. Halkın parasının çarçur edilmesi olur. İkinci bir masraf olmasın, halkın parası heba edilmesin diye yolların kalıcı asfaltının yapımını doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasından sonra yapmayı planladık.”











