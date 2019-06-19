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Başkan Gürbüz: “Zamansız yapılan iş, Elbistan’a ihanet olur”

Başkan Gürbüz: “Zamansız yapılan iş, Elbistan’a ihanet olur”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçe genelindeki yama-onarım haricindeki asfalt kaplama işlemlerinin, doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasının hemen akabinde başlatılacağını söyledi. Başkan Gürbüz, “Zamansız yapılan iş Elbistan’a ihanet olur” dedi.

İlçedeki vatandaşların bu konudaki taleplerinin farkında olduklarını belirten Başkan Gürbüz, 2 kez masraf olmaması için beklenildiğini vurgulayarak, yollardaki bozulmanın da yama ile geçiştirileceği gibi bir düşünceye asla sahip olmadıklarının altını çizdi.

 Halkın gözünü boyamıyoruz”

Elbistan’ın geçmişten gelen yol sorunu olduğunu ifade eden Başkan Gürbüz, acil onarım yapılması gereken yollarda onarım çalışmalarının büyük bir hızla sürdürüldüğünü, genel kaplama çalışmalarının ise halkın parasının heba edilmemesi, iki kez masraf edilmemesi için doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasından hemen sonra yapılacağını söyledi.

Yol yapımları ve asfalt kaplamalarının halkın gözünü boyamak yerine, Elbistan halkına uzunca yıllar hizmet edecek şekilde planlandığını belirten Gürbüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

 “Acil onarımlar yapılıyor”

 “İlçe merkezimizdeki bazı yolların durumunun kötü olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız konuya hakim olduğumuzdan şüphe etmemelidir. Acil onarılması gereken yolar da ekiplerimizin onarım çalışmaları devam etmektedir. Halkımız yolları yama ile geçiştireceğimiz kanısına kapılmasınlar. Biz, doğalgaz yapımından sonra ilçeye uzunca yıllar bozulmadan hizmet verecek yol yapımı için gerekli planlarımızı yapmaktayız. İlçemizin yıllardır beklediği doğalgaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Tanıtım Medya Başkanımız Sayın Mahir Ünal’ın girişimleri sonucu şehrimize kazandırıldı. Her nimetin bir külfeti vardır. Doğal olarak gaz iletimi için yollarda kazı çalışması yapılmaktadır. Şehrimiz büyük bir hizmete kavuşturulmaktadır. Gaz çalışması nedeni ile bozulan yoların onarımını, işin hemen ardından yapmaktayız. İlçemizdeki yolların kalıcı asfaltları ise doğalgaz çalışmasının tamamlanmasının hemen ardından yapılacaktır.

“Kaynaklarımızı çarçur etmek istemiyoruz”

 Tekraren belirtiyorum. Biz şu anda bile yolları asfaltla kaplayabiliriz ama bu Elbistan halkına ihanet etmek olur. Halkın parasının çarçur edilmesi olur. İkinci bir masraf olmasın, halkın parası heba edilmesin diye yolların kalıcı asfaltının yapımını doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasından sonra yapmayı planladık.”


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elbistanlı 5 saat önce

sayın başkan doğalgaz bir lütuf değil, medeniyetin gereğidir. 2011 yılından bu tarafa doğal gaz lafını dinliyoruz. hemen yanıbaşımızdaki gölbaşı ilçesinde sekiz yıldır, kahta ilçesinde beş yıldır doğal gaz yanıyor, üstelik buralarını nüfusu elbistanın yarısı, her tarafın faydalandığı bir nimeti elbistan en son kullanıyor ve bu büyük bir lütuf olarak sunuluyor,

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Vatandaş 6 saat önce

Bu açıklama milletin aklıyla alay etmektir. Doğalgaz çalışması elbistan'da yaklaşık 5 yılda tamamlanacak. Doğalgaz çalışmalari kaplumbağa hızında ilerliyor onun için herhangi bir ilerleme kaydedilmedigi gibi yol yapmayı da buna bağlayarak engelleniyor.
Bırakın İstanbul seçimini de elbistan'a odaklanın. Mesainizi buraya harcayın.

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ASİL 5 saat önce

Kaymakamlık lojmanı çevresindeki yollarda yeraltındaki elektirik hatları yüzeye çıkmış durumda ve tehlike arz ediyor.Dikkate alıması ve gecikmeden yama yapılması gerekir.

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Aylin 4 saat önce

Sayın başkanım peki santralı gelişi güzel çalıştırıp elbistanın zehirlenmesine ne diyeceksiniz Allah aşkına bir bakın ilk işim bu demiştiniz hiç bir icraatınızı istemiyoruz elbistanin havasını temiz tutun yeter.

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Muhammet 4 saat önce

Elbistan belediyesinde büyük devrim yaparak tuvaletleri bedava yaptınız ya gerisi boş.Beslemeler adeta davul zurna ile kutladı bu durumu.Zamansız yada zamanlı hiç birşey yapamayacağınız yaptıklarınızdan belli defalarca yazıyorum tekrar yazmakine durumundayım kaldırımların işgali,çarşının pisliği,semt paralarının pislik ve bakımsızlığı yani yatırımlardan önce belediyenin geleneksel ve maddi külfeti olmayan işlerini hallediniz.uzatmak da yada etmez uzatmiyorum.

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güblüceli 5 saat önce

Başkanım saygılar,güblüceyede bekleriz sizi.gelin güzel hava alın harika su için geleceğin ELBİSTANINI GÖRÜN lütfen.

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Misafir Avatar
. 54 dakika önce @güblüceli

GÖKSUN HALA DURUYOR..BAŞKANIM LÜTFEN ÇARDAK ELBİSTANA BAĞLANSIN VE YOLUMUZ YAPILSIN VE GENİŞLETİLSİN

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Kadir 6 saat önce

Biz de elbistanlı değilmiyiz, her 4-5 ayda bir arabalara alt takım yaptırmamız 500-1000 tl harcamamız mı gerekiyor. Ayrıca doğalgaz çalışması bitmiş yerler de aynı durumda...

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Mehmet yildiz 5 saat önce

Sayin baskanim hersey iyi guzel paramiz heba olmasinda paramiz simdi heba olmuyormu sanki 3 ay once arabama 8 bin lira harcadim serviste e ayda eskisindende kotu oldu.bunun yani sira cukurdan kacayim derken insanlar ya bir cocuga carpsa yada baska bir arabaya vursa bunun vebali ne olacak sen asfaltimizi yap paramiz bu sekilde carcur olsun cana birsey gelmeden sen secim vaatlerini dagittigin kitapdaki hizmetlerini yap gerisi elbistan halkinin takdiri bumudur yapamayinca carcurrrr

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