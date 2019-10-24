Başkan Gürbüz, yazar ve şairlerimize Elbistan’daki değişimi anlattı

Başkan Gürbüz, Kaynarca rekreasyon projesi, sahil yolu, ilçenin tarihi kent merkezinin ortaya çıkarılması, Ulu Camii meydan projesi, trafik acil eylem planı, küçük Ceyhan’ın yeniden oluşturulması, imar planı, kentsel dönüşüm ve diğer birçok projeler hakkında kapsamlı bilgiler aktardı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetesi’nin yöneticileri, yazarları ve şairleri ile ilk olarak Kaynarca bölgesinde bir araya geldi. Kaynarca Rekreasyon Projesi hakkında detaylı bilgiler aktaran Başkan Gürbüz, 2 etaplık projenin 1.etabında hummalı çalışmanın devam ettiğini söyledi. Kaynarca bölgesinin çehresini tamamen değiştirecek bir proje sürdürdüklerini kaydeden Başkan Gürbüz, bu dönüşümün de son aşamasında olduklarını hatırlatarak, “Pınarbaşı ve Kaynarca bölgesindeki 2 etaplık çalışmamızı bitirdiğimizde Abant’tan daha büyük bir su havzasını ilçemize kazandırmış olacağız” dedi.

Kaynarca bölgesindeki incelemelerin ardından diğer projelerle ilgili sunumunu Mükrime Hatun Kültürevi’nde sürdüren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, göreve geldiği günden bugüne kadarki çalışmalarını, ‘Bu kentin değerlerini, ortaya çıkarıyoruz’ cümlesi ile özetledi.

Başkan Gürbüz, “Bu kentin, değeri ve potansiyeli var. Birileri gelmiş; Elbistan’ın üstünü örtmüş, kullanmamıza izin vermemiş. Şimdi biz, ilçemizin ve vatandaşlarımızın hakkı olan bu potansiyeli ve değeri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Şehrin birçok noktasını nakış nakış işliyoruz. Yaşamı kolaylaştıracak yeni projeler üretiyoruz. Bugün de sizlere bu konularda ilk ağızdan bilgi vermek, şehrimizle ilgili projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak istedik. Hem de Dünya Gazeteciler Günü’nüzü kutlamak istedik.”

Başkan Gürbüz, sunumunun ardından kendisine yöneltilen soruları da samimi bir şekilde cevapladı.