Başkan Gürbüz Yaylacıları dinledi

Yaylada hayvancılık yapan vatandaşların misafiri olan Başkan Gürbüz, sorunları dinledi. Özellikle yayla yollarının standartlarının iyileştirilmesi yönündeki talepleri, ilgili birimlere ileten Başkan Gürbüz, vatandaşlarla közde demlenmiş çay koyuluğunda sohbet etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Karahasanuşağı Mahallesi’ndeydi. Mahalle muhtarı Mahmut Aktaş’la birlikte mahallede incelemelerde yapan Başkan Gürbüz, yayla yollarındaki çalışmaları da denetledi. Başkan Gürbüz, Alıçlı, Örtülü, Samursak Tepe, Kartal Kayası ve Hacının Yurdu Yaylalarında hayvancılık yapan vatandaşların misafiri oldu. Hayvancılık yapan İbrahim amcanın ısrarını kırmayan Başkan Gürbüz, İbrahim amcadan hayat tecrübelerini dinledi.

Yaylalarda vatandaşların ilgisi ile karşılaşan Başkan Gürbüz, yaptığı değerlendirmede, “Güzel memleketimizin güzel insanları, bizleri bağrına bastı” dedi.

Elbistan’ın her noktasına hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Kırsal mahallelerimizi ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de Karahasanuşağı Mahallemize misafir olduk. Vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinledik. Bizlere bu görevi emanet eden halkımızla hemhal olup, aradaki mesafeyi kaldırarak kalplerimizi bir tutma gayreti içerisindeyiz. Karahasanuşağı ziyaretimiz bizlere, halkımızın gönül zenginliği bir kez daha gösterdi. Sıcak, samimi ve içten sohbetler ettik. Büyüklerimizin hayat tecrübelerini dinledik. Bizlere yol gösterecek tavsiyelerini aldık. İnşallah, el birliği ile memleketimizin her bir noktasına hizmet götüreceğiz. Bu bölgeler, hayvancılık için çok değerli. Buralarda çok sayıda yayla bulunuyor. Hayvancılığın gelişmesi için yayla yollarının açılması büyük önem arz ediyor. Biz de bölgede ekonomik canlanmaya katkı sunmak için bu konuya özel olarak eğileceğiz” ifadelerini kullandı.































