Başkan Gürbüz: “Yatırımcıları Elbistan’a bekliyoruz”

Başkan Gürbüz, aksi halde geç kalmalarının pahalıya mal olacağını söyledi.

Başkan Gürbüz, Elbistan’ın kuzeyin parlayan yıldızı olduğunu belirterek, Yapacağımız ihtisas OSB’ler ile Elbistan’da 2019 sonunda yatırım atağı bekliyoruz” dedi.

Tarım ve Hayvancılığı, yer altı ve yer üstü kaynakları ile 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yatırımcıların odak noktası konumuna gelen Elbistan, vizyon projeleri ile tüm dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.

Elbistan ve bölgenin ciddi anlamda hizmete susadığını dile getiren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçeye özelikle güneş enerjisi santrali (GES) projeleri ile ilgili yatırımcıların yoğun ziyaretlerinin olduğunu dile getirdi.

Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“Günümüzde artık ülkeler değil, şehirlerin yarışıyor. Elbistan verimli tarım arazileri ve maden yatakları ile büyük bir coğrafyaya sahip. Aynı anda 4 mevsimi yaşayabileceğiniz ender yerlerden bir tanesi. Kendine has kültürel dokularının ve ayrı bir karakteri olan bir şehir. Kadim Şehir Elbistan. Ciddi derecede hizmete susamış bir coğrafya. Gönül arzu ediyor ki, hepsini bir anda bitiresiniz. Ama coğrafya büyük, imkanlar sınırlı koyduğumuz hedefler var. O hedeflere ulaşma noktasında çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Yapacağımız ihtisas OSB’ler ile Elbistan’da 2019 sonunda yatırım atağı bekliyoruz. Hemen her gün bir yatırımcının özellikle GES projeleri ile ilgili ziyaret talepleri var. Gerek yapımını planladığımız demir yolu bağlantımız, gerekse kara yolları ağı ile Elbistan’da yeni oluşturulan yatırım alanları ile düşük maliyetler yatırımcıları cezbeden en önemli etken halini alacaktır.”

PROJELER BİR BİR HAYATA GEÇMEYE BAŞLIYOR

Elbistan’da şehir içi trafik sorununu çözmek için ilk adımı atacaklarını ve sosyal-kültürel alandaki birçok projeye çok yakında start verecekleri bir çok projenin olduğunun da altını çizen Başkan Gürbüz, “Hiçbir vatandaşımızın ayağı çamura değsin istemiyoruz. Bu zaten belediyemizin asli görevi. Bunu yapmak bizim zorunluluğumuz. Sosyal konut yaparak dar gelirli ailelerimizin konut sahibi olması için gayret sarf ediyoruz. Ulaşımdaki sorunlara radikal çözüm getiriyoruz. Çevre yolu bağlantısı ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü ile yazışmalarımız devam ediyor, ağır vasıtalar artık kent içine girmeden direk çevre yolunu kullanacak. Şehrimizin ulaşım planı ile ilgili çalışmalara başladık. Kent içinde ciddi bir otopark sorunu var, ekiplerimiz fizibilite çalışmasını tamamlamak üzere. Pınarbaşı rekreasyon projesi ile Elbistan’da yeni bir cazibe merkezi yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracağız. Tam anlamıyla projenin tamamlaması ile birlikte Elbistanlı hemşerilerimin hoşça vakit geçirebilecekleri, yoğun çalışma temposunda nefes alabilecekleri yeni bir mekanı Elbistan’a tam anlamıyla kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.