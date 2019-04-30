banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Gürbüz: “Yatırımcıları Elbistan’a bekliyoruz”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tabiat varlıklarının yanı sıra, sanayi alanları ve ülkemizin dördüncü büyük ovası olan Elbistan’a yatırım yapmak isteyenlerin geç kalmadan ilçeye gelmelerini beklediklerini dile getirdi.

Başkan Gürbüz: “Yatırımcıları Elbistan’a bekliyoruz”

Başkan Gürbüz, aksi halde geç kalmalarının pahalıya mal olacağını söyledi.

Başkan Gürbüz, Elbistan’ın kuzeyin parlayan yıldızı olduğunu belirterek, Yapacağımız ihtisas OSB’ler ile Elbistan’da 2019 sonunda yatırım atağı bekliyoruz” dedi.

Tarım ve Hayvancılığı, yer altı ve yer üstü kaynakları ile 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yatırımcıların odak noktası konumuna gelen Elbistan, vizyon projeleri ile tüm dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.

Elbistan ve bölgenin ciddi anlamda hizmete susadığını dile getiren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçeye özelikle güneş enerjisi santrali (GES) projeleri ile ilgili yatırımcıların yoğun ziyaretlerinin olduğunu dile getirdi.

Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“Günümüzde artık ülkeler değil, şehirlerin yarışıyor. Elbistan verimli tarım arazileri ve maden yatakları ile büyük bir coğrafyaya sahip. Aynı anda 4 mevsimi yaşayabileceğiniz ender yerlerden bir tanesi. Kendine has kültürel dokularının ve ayrı bir karakteri olan bir şehir. Kadim Şehir Elbistan. Ciddi derecede hizmete susamış bir coğrafya. Gönül arzu ediyor ki, hepsini bir anda bitiresiniz. Ama coğrafya büyük, imkanlar sınırlı koyduğumuz hedefler var. O hedeflere ulaşma noktasında çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Yapacağımız ihtisas OSB’ler ile Elbistan’da 2019 sonunda yatırım atağı bekliyoruz. Hemen her gün bir yatırımcının özellikle GES projeleri ile ilgili ziyaret talepleri var. Gerek yapımını planladığımız demir yolu bağlantımız, gerekse kara yolları ağı ile Elbistan’da yeni oluşturulan yatırım alanları ile düşük maliyetler yatırımcıları cezbeden en önemli etken halini alacaktır.”

 

PROJELER BİR BİR HAYATA GEÇMEYE BAŞLIYOR

 

Elbistan’da şehir içi trafik sorununu çözmek için ilk adımı atacaklarını ve sosyal-kültürel alandaki birçok projeye çok yakında start verecekleri bir çok projenin olduğunun da altını çizen Başkan Gürbüz, “Hiçbir vatandaşımızın ayağı çamura değsin istemiyoruz. Bu zaten belediyemizin asli görevi. Bunu yapmak bizim zorunluluğumuz. Sosyal konut yaparak dar gelirli ailelerimizin konut sahibi olması için gayret sarf ediyoruz. Ulaşımdaki sorunlara radikal çözüm getiriyoruz. Çevre yolu bağlantısı ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü ile yazışmalarımız devam ediyor, ağır vasıtalar artık kent içine girmeden direk çevre yolunu kullanacak.  Şehrimizin ulaşım planı ile ilgili çalışmalara başladık. Kent içinde ciddi bir otopark sorunu var, ekiplerimiz fizibilite çalışmasını tamamlamak üzere. Pınarbaşı rekreasyon projesi ile Elbistan’da yeni bir cazibe merkezi yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracağız. Tam anlamıyla projenin tamamlaması ile birlikte Elbistanlı hemşerilerimin hoşça vakit geçirebilecekleri, yoğun çalışma temposunda nefes alabilecekleri yeni bir mekanı Elbistan’a tam anlamıyla kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hakan 3 hafta önce

pavyonlar kaldırılsın şehir içinde hiç hoş değil

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
A.Temel ÖZATAY 3 hafta önce

"Yapımını planladığımız demir yolu bağlantımız ve yeni oluşturulan yatırım alanları ile oluşan düşük maliyetler, yatırımcıları cezbeden en önemli etken halini alacaktır.” cümlesini kurmanız Elbistanımız için heyecan verici olsa da, yatırımcı Demiryolu inşaatının başladığını görmek ister. Ürünleri düşük maliyetle uluslararası piyasaya pazarlayabilecek Demiryolu yatırımı başladığında, yatırımcılar o bahsettiğiniz yatırım alanlarını dolduracak ve bu konuda emeği geçenlerde tarihe geçecektir Sayın Başkan. Bu konuda tüm hemşerilerimiz parti ayrımı olmaksızın tek vücut sizinledir.

Elbistanımıza Demiryolunun geldiğini görebilmek ümidiyle...

Ankaradan hemşeriniz Temel ÖZATAY

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Abuzitdin Dingiltop 3 hafta önce

Çabalarınızdan dolayı takdir ve tebrik ediyorum sayın başkanım.Hani derler ya başkanım görünen köy kılavuz istemez diye Çok şükür denizimiz yok ulaşımın biri kafadan gitti,Hava yolu düz yerimiz yok yapılamıyor ettimi iki,Demirçelikler demir üretimini durdurduğu için demiryolu yani trenimiz de yok kaldıkmı kara yoluna oda malesef ne göksun yolu,ne malatya yolu, ne gölbaşı yolu ,ne sarız yolu,nede darende yolu hak getire Sizinde belirttiğiniz gibi ülkenin 4. böyük ovası amma a suyumuz yok suyumuz yani ceyhan,söğütlü,hurman çayı,karasu,göksu derken bu kadar suyun bolluğunda da bir barajımız da yok malesef ben bir yatırımcı olarak neye güvenip yatırım yapıyım aklımı ekmek peynirlemi yedim kime inanıp güvenip yatırım yapayım daha önce bir Avni doğanımız vardı zorunan gönderdik şimdi de bir mahir beyimiz var hak getire hizmet yapıcım deyi hastaneyi yıkıp hastane yaptırmayı hizmet sayıyorlar doktur buladıktan sona hastane ne olmuş neye yarar gelen doktur ilk içratı kaçmak oluyor Lütfen Allah vekil haksızmıyım bir yatırımcı olarak zaten bölge yatırımcıları şuanda hemen hemen yüzde 80,90 nı dışarlarda başka memleketlerde yatırım yapmış durumda en kısa zamanda bizede yol bulabilirsek bizede yol gözüküyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
CUMA 3 hafta önce

BU AYAKKABI FABRİKASI NE OLDU BAŞKAN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandas 3 hafta önce

Once piarbasi Köprüsü'nden balik havuzuna giden 300 m yolu yapip milleti tozdan kurtarin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fatih 3 hafta önce

Para yani

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandas 3 hafta önce

Tüm zenginler elbistana yatırım yapmak istemişti,ama şeker fabrikası satılınca , TKİ kiralaninca ,arada bizim fabrikada kaynamasin diye vazgeçmiş ler,

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 3 hafta önce

Zor başkanım. Sahipsiz bir memleketteyiz. 3 kmlik çevreyolunu geçmek yarım saat sürüyor diye cimere yazı yazdık. 2013 yılında karaelbistan belediyesine başvurun diye cevap geldi karayollarından. Özür kabahatten büyük. Sahipsiz bir memleketin batması haktır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129

banner119