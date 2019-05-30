Başkan Gürbüz ve Başkan Vekili Demir’den Kadir Gecesi mesajı

Mesajında, Kadir Gecesinin en faziletli ve kutsal gecelerden biri olduğunun altını çizen Başkan Gürbüz, kutlama mesajında, “Kadir Gecesi’ni idrak ederken; açları, yoksulları, zulme maruz kalmışların haklarını düşünmemiz, onların dertleriyle dertlenmemiz, yaralarını sarmamız gerekir. Bu bütün Müslümanların üzerine düşen bir görev ve sorumluluktur. Kadir Gecesi, en faziletli ve kutsal gecelerden biridir. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki bütün vatandaşlarımız bu mübarek ayın ve bu gecenin hatırına bir hayır yarışı içine olmuşlar; ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma içinde hareket etmişlerdir. Bu düşünce ile mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor; bu gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir de, tüm Elbistan halkının ve İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik etti.



