Başkan Gürbüz ve Başkan Sungur’dan Gazeteciler Günü ziyareti

Başkan Gürbüz ve Başkan Sungur, ziyarette Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetelerinin yöneticileri Ökkeş Saatçi ve Meltem Göçer’le bir süre sohbet etti.

Ziyarette değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, basın sektörünün çekirdeğini teşkil eden gazetecilerin, sivil demokrasi ve toplumsal dinamizmin itici gücü olduğunu söyledi.

Elbistan Belediyesi olarak, yaptıkları çalışmaların kamuoyuna aktarılmasında ve vatandaşların bilgilendirilmesinde basının önemine dikkati çekerek, “Elbistan’da, nitelikli, derin köklere sahip, meslek ahlakını en üstün değer olarak gören bir yapıyla birlikte çalışıyor olmaktan da ayrıca mutluyuz. Bu vesileyle Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, gazeteci arkadaşlarıma başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur ise, gazetecilerin, demokrasinin gelişimini, olgunlaşmasını ve yanı sıra toplumsal bir denetim mekanizmasının oluşmasını sağladıklarına işaret etti.

Başkan Sungur, “Basın meslek ilkelerini özümsemiş, tarafsız, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı her bir gazeteci, toplumu bilgilendirerek, yönlendirerek ve kamuoyu oluşturup gündem belirleyerek belki de dünyanın en zor işini yapıyor. Her türlü şart altında kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme adına büyük bir özveriyle görevini yapan başta Elbistan’ımız olmak üzere tüm basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, meslek yaşamlarında başarılar dilerim" ifadeleri kulandı.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetelerinin yöneticileri Ökkeş Saatçi ve Meltem Göçer de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.