Başkan Gürbüz, “Vatandaşlarımız kurallara uyuyor” Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik Elbistan’da sokağa çıkma kısıtlamasının kaymakamlık ve diğer kamu kurumların koordinesinde devam ettiğini belirterek, “Vatandaşlarımız kurallara uyuyor” dedi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 17:01