Başkan Gürbüz, “Vatandaşlarımız kurallara uyuyor”

11 Aralık Cuma gecesi saat 21.00’de başlayan ve hafta sonunu da kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma yasağına Elbistanlı vatandaşlar evlerinde kalarak uydu.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentin bir çok noktasında yasağa uyumun oldukça yüksek olduğunu belirterek, “halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Gürbüz açıklamasının devamında, “İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile korona virüsü ile mücadele kapsamında ilçemizde de hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Kaymakamlığımız ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli bir şekilde denetimlerimizi yapıyoruz. Elbistan Belediyesi olarak her türlü tedbirlerimiz aldık. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. Halkımızın yasağa uyumunun oldukça yüksek olduğunu gözlemledik, bu duyarlı davranışları nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadelede hiçbir tedbir tek başına yeterli değildir. Ancak birlikte gayret gösterilirse virüse karşı yeterli bir korunma sağlanmış olur. En güvenli yerin evimiz olduğunu unutmayalım” ifadelerine yer verdi.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentin bir çok noktasında yasağa uyumun oldukça yüksek olduğunu belirterek, “halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Gürbüz açıklamasının devamında, “İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile korona virüsü ile mücadele kapsamında ilçemizde de hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Kaymakamlığımız ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli bir şekilde denetimlerimizi yapıyoruz. Elbistan Belediyesi olarak her türlü tedbirlerimiz aldık. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. Halkımızın yasağa uyumunun oldukça yüksek olduğunu gözlemledik, bu duyarlı davranışları nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadelede hiçbir tedbir tek başına yeterli değildir. Ancak birlikte gayret gösterilirse virüse karşı yeterli bir korunma sağlanmış olur. En güvenli yerin evimiz olduğunu unutmayalım” ifadelerine yer verdi.