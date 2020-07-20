Başkan Gürbüz, “Ücretsiz otoparklar varken cadde üzerine araç park etmeyelim”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede kronik sorunu haline gelen parklanma ve trafik yoğunluğunun önüne geçmek için çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Bu çerçevede kentin farklı noktalarında 10 bin araç kapasiteli 60 adet ücretsiz otopark yapıldığını kaydeden Başkan Gürbüz, vatandaşlardan bu otoparklardan en üst düzeyde yararlanma noktasında duyarlılık beklediklerini vurguladı.

Şehir içinde araç yoğunluğuna göre müdahalelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Gürbüz, “İlçemizin uzun yıllardır kronikleşmiş sorunlarının başında gelen parklanma ve trafik yoğunluğunun önüne geçmek için bir dizi çalışmalar başlatmıştık. İlk olarak şehir trafiğinin nerelerde yoğunlaştığını tespit ederek, yoğunluk yaşanan bölgelerde belediyemize ait yerleri belirledik. Otopark noktalarını seçerken dikkat ettiğimiz en önemli konu ilçemizin ana arterlerinden giren aracın, şehrin merkezine en yakın otoparka park etmesi ve vatandaşlarımızın şehir merkezine daha kolay ulaşımını sağlamaktı. Bu amaçla hazırladığımız ücretsiz otopark projesi kapsamında şu ana kadar 60 adet otoparkımızı hizmete açtık. Bu otoparkların araç kapasitesi yaklaşık 10 bin adet. Araç sahibi vatandaşlarımızdan özellikle beklentimiz araçlarını otoparklara park etmeleri. Bu sayede ilçemiz merkezindeki araç yoğunluğunun önemli ölçüde azalacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.



