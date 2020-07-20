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Başkan Gürbüz, “Ücretsiz otoparklar varken cadde üzerine araç park etmeyelim”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehir trafiği ve parklanma sorununun önüne geçmek için 10 bin araç kapasiteli ücretsiz otoparkları kullanıma sunduklarını belirterek, “Sürücülerimiz, bu otoparkları daha çok kullanırsa kent içi trafiği o kadar rahatlatırız” dedi.

Başkan Gürbüz, “Ücretsiz otoparklar varken cadde üzerine araç park etmeyelim”
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Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede kronik sorunu haline gelen parklanma ve trafik yoğunluğunun önüne geçmek için çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Bu çerçevede kentin farklı noktalarında 10 bin araç kapasiteli 60 adet ücretsiz otopark yapıldığını kaydeden Başkan Gürbüz, vatandaşlardan bu otoparklardan en üst düzeyde yararlanma noktasında duyarlılık beklediklerini vurguladı.

Şehir içinde araç yoğunluğuna göre müdahalelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Gürbüz, “İlçemizin uzun yıllardır kronikleşmiş sorunlarının başında gelen parklanma ve trafik yoğunluğunun önüne geçmek için bir dizi çalışmalar başlatmıştık. İlk olarak şehir trafiğinin nerelerde yoğunlaştığını tespit ederek, yoğunluk yaşanan bölgelerde belediyemize ait yerleri belirledik. Otopark noktalarını seçerken dikkat ettiğimiz en önemli konu ilçemizin ana arterlerinden giren aracın, şehrin merkezine en yakın otoparka park etmesi ve vatandaşlarımızın şehir merkezine daha kolay ulaşımını sağlamaktı. Bu amaçla hazırladığımız ücretsiz otopark projesi kapsamında şu ana kadar 60 adet otoparkımızı hizmete açtık. Bu otoparkların araç kapasitesi yaklaşık 10 bin adet. Araç sahibi vatandaşlarımızdan özellikle beklentimiz araçlarını otoparklara park etmeleri. Bu sayede ilçemiz merkezindeki araç yoğunluğunun önemli ölçüde azalacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.


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Başkan Gürbüz“Ücretsiz Otoparklar Varken Cadde üzerine Araç Park Etmeyelim”
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şekerci 2 hafta önce

saraykent yolu ve sokaklarının hali ne olacak sayın başkan dogalgaz biteli 1 yıl oldu yolları mahşeremi kaldı.

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Duyarlı Albıstani 2 hafta önce

Sayın başkanım Elbistan gazetelerinin bu haberine birçok sosyal medyadan yorum ve eleştiriler yapmışlar yapılan park alanların özel mülkiyet olduğuna dair (face ,tivıter vs) sizden istirhamımız çıkıp bu yorum ve eleştirilere cevap vermeniz aksi takdirde yorum yapanlar haklı denecek

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Elbistan lı 2 hafta önce

Başkan doğru yolda ilerliyorsun umarım rantcilara fırsat vermeden hısım akraba derdine düşmeden nefsine uymadan görevini layıkıyla yaparsın... Yapmış olduğun ve yapacak olduğun hizmetler için şimdiden teşekkürler ...

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Muhammed 2 hafta önce

Cezai müeyyide olmadıktan sonra yada bazilarina olmadıktan sonra park yasağının ihlalinin önüne geçemezsiniz.Bence estetik olarak da caddelere güzel bir hava verem bisiklet yolu derhal kapatılmalı cevap caddeler araç parklarına açılmalıdır.Yollardan geçerken zorlanıyoruz zira bisiklet yolu yolları daraltti ve ve araç parkları engellenemedi öyleyse geriye bisiklet yolunun kaldırilmasi gerekiyor; ya kaldırın ya da sozunuzun arkasında durun bu caddelere park yapılmasına izin vermeyin

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m.d. 2 hafta önce

bisiklet yollarınız, zaten dar olan yollarımızı dahada daralttı..birde arabalar park ediyor..trafiği kendiniz felç ettiniz..sanki çok bisiklet var gibi..

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misafir 2 hafta önce

yıkılan kral camii yeri neden ücretli peki

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Mühittin 2 hafta önce

Yapılan otoparklar ücretsiz olup olmadığını vatandaş nerden bilsin bi tabela yok yönlendirici hiç bir faaliyet yok nerde otopark var Elbistan lı olmayan birisi nasıl bulsun.....

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Kılınç 2 hafta önce

On bin değil yüzbin araçlık yapsanız çözemezsiniz caydırıcılık olmadığı sürece sayın başkanım

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çetin 2 hafta önce @Kılınç

Çarşı merkezine park yasağı koymak mantıklı düşünen insanın yapacağı iş değil özellikle de park yerlerimiz bu kadar kısıtlıyken. Ulu caminin önündeki alanda park yeri bulmak piyango resmen zaten oraya girmek çıkmak ayrı bir eziyet.

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