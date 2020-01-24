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Başkan Gürbüz: "Tüm ekiplerimizle teyakkuza geçtik"

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduklarını açıkladı.

Başkan Gürbüz: "Tüm ekiplerimizle teyakkuza geçtik"
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 Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduklarını açıkladı.
Başkan Gürbüz, Elazığ-Sivrice merkezli deprem sonrasında tüm birimlerle koordinasyon sağladıklarını belirterek, "Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki, çoğu il ve ilçemizde hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can kaybı olmamasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Rabbim ülkemizi tüm afetlerden korusun.
Elbistan’ımızın etkilendiği depremde Elbistan Belediyesi ekiplerimiz, kaymakamlığımız ve AFAD ile koordinasyon halinde şehrimizde herhangi bir olumsuz duruma karşı teyakkuz halindeyiz. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.
Başkan Gürbüz, ilçede yaşanabilecek olası bir deprem sonrası toplanma alanlarının da, Pınarbaşı mesire alanı, Saraybosna parkı, Yunusemre Mahallesi pazar yeri, Belediye önü parkı ve Kızılcaoba eski askerlik şubesi arkası olarak belirlendiğini de sözlerine ekledi.


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