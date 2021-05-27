Başkan Gürbüz, temizlik işçilerinin çalışmalarına eşlik etti

Tüm personelin kent merkezindeki cadde ve sokaklarda başlattığı ‘yaz temizliği’ çalışmalarını denetleyen Başkan Gürbüz, özellikle Covid-19 sürecinde bu tür temizlik çalışmalarına daha da ağırlık verdiklerini belirtti.

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli tüm personeller, temizlik araçları ile birlikte mesaisine Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı’ndan başladı. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de; personellerinin ilçe merkezindeki temizlik çalışmalarını denetledi. Personeller, ellerindeki fırça ve süpürgelerle kaldırımlarla yollara atılan çöpleri toplarken, yol süpürme araçları da kent merkezindeki ana caddeler ve bulvarları temizledi.

Temizlik çalışmalarına ilişkin olarak değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Tüm arkadaşlarımızla birlikte şehir merkezine indik. Şehir merkezimizdeki tüm caddeler ve sokaklarda bir temizlik çalışması yapıyoruz. Esnaflarımızla görüşüyoruz. Yapılması ve kentin dinamiklerinin karşılanması gereken tüm alanlarda arkadaşlarımızla ve personellerimizle çalışıyoruz. Covid-19 süreci nedeniyle bu temizliğin ardından cadde ve sokaklarımızı bir kez daha yıkayacağız. Böylece yaza hazır olacağız” dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Gürbüz, “Belediyemiz elbette ki yerel hizmet noktasında temizlik hizmetlerini karşılıyor. Ama burada önemli olan çevrenin az kirletilmesi ya da daha dikkatli olunmasıdır. Burada çalışan personelimizin de işlerinin kolaylaştırılması kapsamında çöp ve atıkların konteynırlara bırakılmasıdır. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Elbistan Belediyesi olarak sıfır atık noktasında ciddi bir çabanın içerisindeyiz. Atıklara göre ayrı çöp kovaları bırakıyoruz. Vatandaşlarımız da çöplerini bu şekilde bırakırlarsa işlerimiz gerçekten kolaylaşacak” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, daha sonra esnafları gezerek görüş alışverişinde bulundu.